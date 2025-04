Nintendo no tiene contentos a los fans. Desde la revelación del precio del Switch 2, gran parte de los jugadores han expresado su descontento con la compañía japonesa, señalando que la consola cuesta mucho, que el sistema de los Game Key Cards es totalmente innecesario, y muchas opiniones más. Al respecto, el público ha hablado, y muchos tienen la intención de “castigar” a Nintendo.

Recientemente, una encuesta aplicada a cinco mil usuarios, ha revelado que el 69.3% de los usuarios tiene pensado “castigar” a Nintendo al no comprar el Switch 2 de lanzamiento, con algunos señalando que abandonarán a la marca y en su lugar conseguirán un PlayStation 5 o una PC. Junto a esto, el 42.9% del público ha señalado que no tienen pensado adquirir la consola hasta seis o 18 meses después, mientras que el 18.2% se esperará a una rebaja de precio.

Notablemente, un 43% de los encuestados está dispuesto a cambiar de plataforma, con un 26.3% buscando una PC, un 11.7% quiere un PlayStation 5, y un 4.9% se inclinaría por Xbox. Sin embargo, no todo está perdido para la compañía japonesa, puesto que un 44.8% afirma que seguirá con Nintendo, aunque diversificará hacia otras plataformas, y un 12.3% permanecerá fiel a la Gran N.

Ahora, y como sucede en estos casos, esto es solo una minoría muy vocal. La realidad es que este “castigo” no es importante para la Gran N. Durante los últimos días comenzaron las preventas en diversas partes del mundo, y todas han sido un éxito, superando las expectativas de Nintendo, lo cual ha causado problemas, ya que parece no habrá consolas para todos en su lanzamiento.

A la par, nuevos análisis han señalado que se podrían vender hasta ocho millones de consolas en su lanzamiento, algo supera sustancialmente lo que muchos esperaban. El público vocal bien podría estar dispuesto a esperar para comprar un Switch 2, pero la realidad es que todos queremos esta pieza de hardware, y estamos dispuestos a conseguirla en su lanzamiento.

Solo nos queda por ver si el “castigo” tiene efecto, o si el Switch 2 se posiciona como uno de los lanzamientos más grandes en la industria de los videojuegos. En temas relacionados, esto van a pesar los juegos del Switch 2. De igual forma, reportan problemas con las pre-órdenes de la consola.

Nota del Autor:

Como ya ha quedado más que claro, los sabotajes de los fans son un chiste. El hecho de un par de miles de usuarios no puedan o no quieran comprar el Switch 2 no es para alarmarse. Hay millones de personas que están dispuestas a pagar lo que va a costar la consola y sus juegos.

Vía: Los 40