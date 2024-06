Después de 15 años sin un nuevo juego, en verano de este año estará disponible Visions of Mana, la primera entrega completamente original de la serie en casi dos décadas. De esta forma, el día de hoy se compartió un nuevo tráiler de esta entrega, el cual no solo nos muestra más de su gameplay, sino que también ha revelado su fecha de lanzamiento exacta.

El nuevo avance de Visions of Mana nos muestra cinco personajes jugables, un sistema de clases, una exploración que nos permitirá recorrer este mundo, y mucho más. Junto a esto, se ha confirmado que Visions of Mana llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 29 de agosto de 2024. De igual forma, esta es la descripción de esta aventura:

“Cada cuatro años, las hadas seleccionan a personas de todo el mundo para viajar al Árbol de Mana y rejuvenecer el flujo de poder de maná ofreciendo sus almas. Este pueblo elegido recibe el nombre de ‘limosna’ y está acompañado en su peregrinación por un guardián del alma. En la Aldea del Fuego, Tianeea, los residentes se están preparando con entusiasmo para la llegada del Hada y el nombre de su nueva limosna. Val, un nuevo guardián del alma, trae a su amiga de la infancia, Hinna, al festival. Cuando el sol cae bajo el horizonte, el hada desciende y nombra a Hinna como la Alm del Fuego. Entonces, Val y Hinna parten hacia el Árbol de Mana, y comienza el viaje de su vida…”

Visions of Mana luce como la aventura definitiva de la serie. Esta entrega toma todos los conceptos que hemos visto a lo largo de los años, especialmente lo que se hizo con el remake de Trials of Mana, y nos ofrece un RPG hack and slash con múltiples elementos de personalización y cinco personajes jugables.

Recuerda, Visions of Mana llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 29 de agosto de 2024. En temas relacionados, ¿este juego llegará a Game Pass? De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Trials of Mana.

Nota del Autor:

Este es uno de mis juegos más esperados del año. Aunque no he jugado todos los títulos de la serie, la trilogía original me encanta, y el trabajo que se hizo con el remake de Trials of Mana fue increíble. Ya no puedo esperar para disfrutar de esta entrega, la cual luce como la mejor en la serie.

Vía: Square Enix