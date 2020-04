Review – Trials of Mana

Una de las joyas del Super Famicom, por fin llega a Occidente

Square Enix es, para muchos, la compañía más importante del mundo en cuanto a proyectos RPG se refiere. Si bien esto puede sonar aventurado dado que la desarrolladora cuenta en su portafolio con cientos de títulos y franquicias de gran renombre, nadie puede negar que consolidó su presencia global gracias a sus juegos de rol, los cuales influyeron en más de una forma a la industria e, incluso, ayudaron a acuñar el acrónimo de JRPG a todos esos títulos del género que provienen de Japón. Tan sólo basta con ver a sus dos máximos exponentes, Final Fantasy y Dragon Quest, que son considerados ya sagas clásicas y estandartes de su categoría.

Pero éstas no son las únicas series de rol que tiene Square Enix. De entre su amplio repertorio de propiedades intelectuales existen otras que cuentan con un perfil más discreto y gran calidad, aquellas que pese a no ser tan reconocidas en todo el mundo, lograron hacerse de cierto renombre y seguidores que veneran sus entregas. Una de ellas es precisamente Seiken Densetsu – o como la conocemos en Occidente, la serie de Mana -, que surgió en 1991 en el Game Boy, se consolidó en Japón durante la década de los noventa y se conforma de más de 12 juegos (divididos entre títulos principales, spin-offs, remakes y colecciones).

Lamentablemente, la serie Mana no goza de enorme popularidad alrededor del mundo y eso provocó que muchos de sus juegos no fuesen localizados fuera de Japón. De entre ellos figura su tercera entrega, Seiken Densetsu 3, que se lanzó en 1995 para el Super Famicom y que, pese a que hubo planes iniciales por llevarlo al resto del mundo, jamás vio la luz en otras regiones. Obviamente esto género que el título adquiriera la etiqueta de “juego de culto” y a tal grado de que solamente fue posible disfrutarlo, varios años después, gracias al enorme esfuerzo que hicieron sus fans por traducirlo y adaptarlo en un proyecto no oficial.

Por lo visto, esta enorme dedicación y esmero con el que los fans hicieron su propia versión de Seiken Densetsu 3 no pasó desapercibida por Square Enix. Y es que ahora, a más de 25 años de su lanzamiento, la compañía por fin decidió darnos la oportunidad de disfrutar de este clásico japonés al que se decidió llamar Trials of Mana: primero mediante un port de su versión original que se incluyó en el compendio de Collection of Mana (y que se lanzó hace unos meses en Switch), y ahora con un remake en 3D que está llegando a Switch, PS4 y PC.

Bien dicen que más vale tarde que nunca y en el caso de este clásico, la frase le queda a la perfección. Sin embargo y dado que se trata de una nueva versión de un juego de culto que es venerado por un apasionado grupo de jugadores, resulta pertinente cuestionarnos si el tratamiento recibido logra hacerle justicia al legado del título original de Super Famicom. Para beneplácito de todos, sus desarrolladores logran traernos un título interesante y divertido que se siente familiar, renovado y que mantiene su esencia, pero que no se salva de tener imperfecciones que resaltan su edad.

Una leyenda en la que tú decides el camino

Hay varios elementos por los cuales muchos han catalogado a Trials of Mana como un clásico de la era de los 16 bits y del antiguo Squaresoft, aún y pese a que el título no llegó a todo el mundo. Quizá uno de los que más destaca es su propia historia que resultaba innovadora para su época debido a su profunda y estructura narrativa en la que nosotros elegíamos el camino a seguir desde el inicio, aunque de manera inconsciente. Me explico.

La premisa central de Trials of Mana se desarrolla en un mundo pacífico que es protegido por el Árbol de Mana, ente en el que reside una diosa que luchó contra un grupo de temibles criaturas que amenazaron al mundo hace cientos de años; y en el que también se postra una legendaria espada, forjada tras dicho enfrentamiento y que simboliza la protección ante las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, toda esa paz se ha puesto en peligro debido a que el legendario árbol comenzó a perder la fuerza que irradia (conocida como Mana), lo cual ha sido aprovechado por diversos grupos de misterios villanos que buscan eliminar a la diosa protectora para así traer de vuelta a las terribles bestias que casi aniquilaron al planeta.

La historia del juego se desarrolla desde la perspectiva de seis diferentes protagonistas, cada uno de ellos con su propio trasfondo que se ve ligado directamente con la premisa central. Como seguramente ya te imaginas, la historia individual de cada uno de los personajes se entrelazará con la de los demás, creando así una trama más compleja y profunda en la que se exploran los motivos que los orillaron a embarcarse en ese viaje que los llevará a salvar al mundo. Sí, suena a una estructura narrativa básica y trillada, pero es ahí en donde hallamos la primera novedad del título.

Como tal, Trials of Mana solamente nos deja elegir y tomar el control de tres de sus seis protagonistas, siendo uno de ellos el principal y los otros dos secundarios. Lo curioso del asunto es que esto ocurre desde el inicio del juego y se nos da la total libertad de decidir quiénes serán a los salvadores que guiaremos en esta travesía. Pero dado que la historia individual de cada uno tiene su propia estructura, el título sólo nos expondrá aquellos sucesos en los que intervienen directamente nuestros personajes y que se ligan con la trama de los demás.

Este simple pero genial aspecto genera que el juego tenga un amplio valor de rejugabilidad, sobre todo porque la historia de los personajes no siempre se relaciona directamente con la los demás. De hecho, se puede decir que existen tres tramas principales en la que se desenvuelven la historia de dos protagonistas específicos. Y si a esto le sumamos que el eje narrativo parte del personaje que hayamos seleccionado como principal, resulta fácil percatarse de las múltiples maneras en las que puede trascurrir todo.

En su momento, Trials of Mana fue aplaudido por lo profundo y bien estructurado que era su narrativa y que podía derivar en varios caminos, subtramas y desenlaces. No muchos juegos eran capaces de lograr algo semejante con los recursos tecnológicos que se tenían en aquel entonces. Sin embargo, esa complejidad no envejeció del todo bien debido a las enormes similitudes que guardan las narraciones de sus personajes; aún y con las notables diferencias entre sus tramas, interacciones, posibles villanos y batallas con jefes, sus historias individuales son demasiado parecidas y, si conformamos nuestra party con un personaje perteneciente a cada una de las tres líneas principales, es posible conocer las nociones básicas de todas ellas, restando posibles sorpresas que se verían en una segunda pasada.

Para la reseña me di a la tarea de hacer dos partidas, cada una con tres integrantes de equipo diferentes. Aunque la historia en cada uno de los archivos era diferente y avanzaba según el perfil del personaje principal (uno se enfocó en Angela y el otro en Hawkeye), conforme progresé me di cuenta de lo similar que era la idea central de ambas y que muchas interacciones y sucesos ocurrían independientemente de a quien incluí en mi equipo. Sí, es cierto que en cada una se me presentaron algunas batallas únicas o se abordaron cosas que no se tocaban en la otra aventura, pero aún así la narrativa era similar.

Otro defecto que tiene este apartado es lo directo y lineal que suele ser su progreso. Si bien el juego te permite recorrer libremente las secciones del mapa en las que te vas adentrando y hacer algunas misiones secundarias (que dicho sea de paso son pocas), la historia te suele llevar de un punto A a un punto B, postergando en reiteradas ocasiones la exploración de los personajes. Esto no es del todo malo, pero hubo momentos en los que me cuestioné si llegaría a conocer mejor a mis camaradas o si de plano tenían algún motivo adicional para acompañarme más allá del que me explicaron al inicio de la campaña. Además, el juego también recurre a ciertos clichés que, para estas alturas, son más que recurrentes o se han visto en muchos JRPG (traiciones, plot twists “repentinos”, personajes que manejan todo desde las sombras… ya se la saben).

Ojo. Con esto no quiero decir que la historia sea pésima, predecible, tediosa, mal llevada o poco interesante. Al contrario, es una aventura mágica, muy completa y que maravillará a cualquiera. Pero que esto sea así no la salva de tener imperfecciones que, se nota, pudieron corregirse después de dos décadas o, cuando menos, abordarse de manera más convincente.

Controles familiares con bríos de frescura

El otro rubro en el que Trials of Mana brilla es en su gameplay, que se distingue por ser en tiempo real, dinámico, simple de entender y se complementa con un esquema de habilidades y progreso muy robusto que expanden la experiencia de juego. Empezando por lo básico, en el juego controlamos a cualquiera de nuestros tres héroes que se especializan en un determinado estilo de combate; algunos son guerreros, otros son hechiceros, hay quienes combaten a distancia y unos más que mantienen un balance entre todo. Todos tienen acceso a un ataque básico y a otro fuerte que pueden combinar para generar combos simples con la facultad de abarcar más área de ataque o hasta repeler a los enemigos. A esto se suman ataques especiales que van aprendiendo conforme cambien de clase, ataques de magia adquiridas al progresar la aventura, y habilidades (tanto pasivas como para equipar) que aumentan la gama de agresiones y mejoran las destrezas de cada miembro del equipo.

Como seguramente ya intuyes, los combates se desarrollan en una pequeña área en la que podemos movernos libremente y atacar con cualquiera de nuestros personajes, aunque la distancia a tomar respecto a los enemigos dependerá del tipo de ataque que busquemos realizar. Si lo comparamos con juegos “modernos” diríamos que su esquema de pelea viene siendo como un precursor de lo visto en Final Fantasy XV o los juegos de Tales Of, aunque su nuevo acercamiento en 3D lo hace lucir más como todos los anteriores.

Siguiendo con la línea del desarrollo, un punto importante dentro de cada uno de los protagonistas es su apartado de crecimiento. Tras subir a un determinado nivel y llegado un momento de la historia, todos podrán cambiar a una nueva clase que se especializa en un perfil diferente y en el que pueden adquirir más habilidades y ataques. En el juego original cada integrante podía acceder a siete clases distintas pero, para el remake, se extendió dicho repertorio. Esto hace que podamos personalizar todavía más las estrategias de combate y que la aventura se torne única para cada jugador.

Viéndolo fríamente, el esquema de controles y juego se mantiene casi idéntico al del juego de Super Famicom; y no es para menos ya que lo que busca este remake es ofrecer una experiencia que le sea fiel a su contraparte original. Pero aún así, el juego tiene algunas adiciones que mejoran la jugabilidad y que van desde grandes cambios notorios hasta inclusiones discretas pero muy importantes.

Las interfaces (tanto de combate como de crecimiento del personaje) son quizá las más obvias. Todas se expandieron e hicieron más visuales y fáciles de entender para así tener un acceso más cómodo a los ataques especiales, recurrir a los ítems o administrar mejor nuestros puntos de habilidades. Por su parte y dentro del área de combate, se añadió la opción para saltar y atacar en el aire a enemigos voladores, así como marcas de luz que señalan la dirección o el espacio que abarcarán los ataques tanto propios como enemigos.

Algo que me fascinó del remake es la manera en la que los desarrolladores consiguieron mantener intacta la esencia del combate del juego original pero aterrizado en un modelo tridimensional. Aún y con el cambio radical en perspectiva (de la vista aérea a uno en el que manejamos libremente la cámara), las peleas se sientes demasiado familiares y, al mismo, renovadas por esa misma aproximación. Suena extraño, lo sé, pero es algo que muy pocos remakes han conseguido con este tipo de apuesta ya que, por lo general, o se casan con el mismo estilo de juego del que se basan (como lo hizo el remake de Secret of Mana) o buscan darle un cambio radical a todo (como Final Fantasy VII Remake). Trials of Mana ofrece lo que muchos ya conocen pero desde un nuevo ángulo.

Me resulta difícil sacar una lista de fallos del gameplay ya que el juego funciona a la perfección. Sé que no es revolucionario, que es prácticamente idéntico a lo que los japoneses jugaron hace más de dos décadas y que son pocas las mejoras y adiciones. Pero todas bastaron para darle una nueva cara a algo que ya era conocido. Incluso en su dificultad, el nivel de reto que ofrece es el adecuado (ni muy fácil ni muy difícil), y dudo que alguien se queje de lo mismo ya que, desde el inicio de la aventura, puede seleccionarse su nivel de dificultad.

Quizá la única queja que le haría al juego en este apartado sería su cámara, la cual puede volverse incómoda por momentos como lo son al combatir en espacios estrechos o en batallas importantes donde los enemigos o jefes son de gran tamaño y cubren buena parte de la pantalla. Recuerdo que en un par de batallas con jefes la pasé mal debido a que la cámara enfocaba algo que no debía y me imposibilitaba ver a mi objetivo, haciendo que el enfrentamiento se volviera más difícil por razones totalmente absurdas.

Otros fallos que noté (aunque menores), se localizan en la inteligencia de mis compañeros. Por lo general todos saben actuar bien y responden acorde a la situaciones, pero si por alguna razón todos perdían la concentración o eran orillados a una situación que entorpecía sus acciones, todos acababan por actuar de forma imprudente, volviéndose un claro blanco para los enemigos.

Un hermoso mundo de 16 bits, traído a la era moderna

Dado que se trata de un remake, el rubro visual fue el que más se sometió a cambios drásticos al ser trasladado de un 2D propio de la era de los 16 bits a terrenos tridimensionales. Si he de ser honesto, el trabajo ofrecido en esta reedición es sobresaliente, pero no perfecto. Los personajes están diseñados increíblemente y, en cierto modo, evocan ese espíritu colorido, caricaturesco y retro de sus sprites. Lo mismo se puede decir de los enemigos, sobre todo de los jefes que siguen siendo igual de imponentes que sus versiones originales. Los escenarios por igual lucen asombrosos, aunque se perciben un tanto delimitados, pero eso es algo propio del juego que, recalco, es un remake de un título de antaño.

Otro gran acierto visual está en sus cinemáticas. Al tener un mayor poderío gráfico y capacidad técnica, los desarrolladores realizaron secuencias animadas para los momentos claves de historia. Todas lucen bien y transmiten de genialmente todas esas sensaciones que antes sólo se exponían mediante textos, diálogos y los efectos especiales que podía producir el Super Nintendo. Lo único malo en esto es que los personajes se muestran un poco inexpresivos y hasta se mueven de manera robótica. De no ser por las excelentes actuaciones de voz (tanto en ingles como japonés), difícilmente percibirías lo que el juego busca transmitir.

Y ya que hablamos de sonidos, la banda sonora es otra maravilla. La serie de Seiken Densetsu – y esta entrega en particular – se ha caracterizado por su memorable soundtrack conformada de melodías pegajosas, emotivas y trepidantes. Al igual que los demás rubros, el soundtrack recibió un tratamiento especial que respeta la personalidad original de cada pieza y que se ajuste a su renovada presentación. Pero si aún así sientes que el resultado final no se compara con su versión original, entonces te alegrará saber que también es posible cambiar toda la música a su versión de Super Famicon. Por donde lo escuches, se trata de una situación de ganar-ganar, auditivamente hablando, claro está.

Personalmente, jamás me había encontrado en una situación como ésta. Al igual que muchos de ustedes, nunca tuve la oportunidad de jugar el juego original debido a su exclusividad regional y a la obvia barrera del idioma; y para mi infortunio, tampoco pude ponerle las manos encima a la versión clásica que se incluyó en la Collection of Mana que se lanzó el año pasado para Switch. Por ello, ésta se convirtió en la primera vez que tuve un acercamiento con este aclamado título. Pero aún y en esta situación, siento que me estoy reencontrando con viejo amigo.

Trials of Mana se siente como un juego clásico y como algo que seguramente ya has probado, lo cual resulta irónico si consideramos que es la primera vez que muchos lo jugarán. Pero eso no es todo ya que todas las adiciones con las que fue dotado en su gameplay, así como el excelso trabajo que se le realizó en sus apartados visuales y sonoros, lo hacen ver como una propuesta renovada y hasta nueva. Es un juego familiar con bríos de frescura y muchas elementos que no dejaron de sorprenderme.

Pero a pesar de todas sus bondades, el remake carga con varios desperfectos, algunos derivados de sus adiciones como la cámara que puede volverse molesta; u otros más que se mantienen del título retrol, como si historia que cae en clichés o expone ideas narrativas que, seguramente, ya viste en otros juegos. Además y por su propia naturaleza, se percibe como un proyecto que se limito solamente a recrear a su versión de Super Famicom en un ambiente en 3D, más no así a explorar nuevas ideas que se salieran de su fórmula original.

Si eres amante de la serie Mana, de los JRPG o de los propios juegos de rol (especialmente los retro), entonces este remake es uno que debes de seguir de cerca. Se trata de la reimaginación de un clásico que, al fin, podemos disfrutar de la manera que es debida. Por otro lado y si eres de ese selecto grupo que disfrutó en su momento de Seiken Densetsu 3, puedo asegurarte que te asombrarás con el resultado de esta reedición. Es uno de esos remakes que no sabíamos que necesitábamos.