¿Visions of Mana llegará a Xbox Game Pass?

Hace algunas semanas atrás tuvimos un nuevo evento de Xbox Developer Direct, en el cual se mostraron avances de varios juegos que llegaran a plataformas de Microsoft a lo largo del año, y dentro de los anuncios llamó la atención que Square Enix tuviese su propio espacio. Concretamente se mostró Visions of Mana, juego que supone el regreso de la franquicia después de no tener algo totalmente nuevo durante tanto tiempo, pues aunque ha tenido presencia, solo se han lanzado colecciones y remasters.

Con este nuevo tráiler del juego hubo malas interpretaciones de por medio, pues los fans pensaron que al mostrarse en un evento de la marca también se habría confirmado la incorporación a Game Pass, algo que está lejos de ser real, pues en ningún momento se dijo algo similar. Entonces la propia empresa ha expresado que el videojuego RPG no llegará al servicio, al menos no en día uno y tal vez en mucho tiempo adelante.

Aquí lo mencionado:

Somos conscientes de que Xbox.com incluyó un lenguaje que indicaba que Visions of Mana llegaría a Xbox Game Pass y podemos confirmar que fue un error. Si bien siempre estamos actualizando la biblioteca y buscando nuevas formas de brindar a los miembros valor y opciones, no tenemos planes de llevar Visions of Mana a Game Pass en este momento.

Algo que debería claro, es que Square Enix no es una empresa que realmente no apuesta por Game Pass para títulos nuevos, por lo que si bien han puesto algunos juegos como los de Final Fantasy en el servicio, estos ya tienen mucho tiempo de haber sido lanzados en formato que la gente pueda comprar de manera individual. El regreso de la franquicia Mana significa mucho, por lo que vender el juego a precio completo es algo que mantendrán estable.

Recuerda que Visions of Mana llegará en verano de 2024 para Xbox Series X/S, PS4, PS5 y PC.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: Era evidente que no iba a salir, nada de Square Enix llega en día uno a Game Pass y esto no iba a ser la diferencia. Si de por sí hasta marcas que son muy amigas de Xbox como SEGA no lanzaron el Like a Dragon, era obvio que no va a llegar, menos cuando la saga lleva sin tanto tiempo con algo nuevo.