En lo que parece una historia sacada directamente de las páginas de un libro o videojuego de ciencia ficción, Elon Musk, CEO de Tesla, ha revelado que el primer implante de chip en el cerebro humano ha sido positivo. No solo el ensayo clínico ha concluido sin un solo error, sino que la recuperación del paciente avanza de una forma prometedora.

Como recordarán, desde el 2019, Neuralink, la compañía de Elon Musk enfocada en crear chips cerebrales, ha peleado para comenzar las pruebas en humanos. Después de cinco años, el primer ensayo clínico en una persona se llevó a cabo hace solo unos días, y los resultados muestran un futuro positivo para esta compañía y sus promesas. Esto fue lo que comentó Musk:

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024