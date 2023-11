Elon Musk insulta a las compañías que han dejado X

Ha pasado más de un año desde que Elon Musk adquirió Twitter por $44 mil millones de dólares. Desde entonces, la compañía, ahora conocida como X, se ha enfrentado a una serie de problemas que incluyen, pero no están limitados, a la pérdida de la publicidad de múltiples compañías, como Disney. De esta forma, Musk ha expresado fuertemente su posición sobre este tema, insultando a todos aquellos que han optado por dejar de lado a X.

Recientemente, Elon Musk participó en una plática para el New York Times’ DealBook Summit, donde emitió una serie de comentarios bastante cuestionables. Uno de los más notables fue un insulto a todas las compañías que han optado por no emitir publicidad en X, esto debido a todas las controversias y comentarios antisemitas que encontramos en esta plataforma. Esto fue lo que comentó Musk:

“Si alguien va a intentar chantajearme con publicidad, chantajearme con dinero, vete a la mierda. Hola Bob, si estás entre la audiencia. Así me siento, no hagas publicidad”,

Previo a la participación de Musk, Bob Iger, CEO de Disney tuvo una participación en el New York Times’ DealBook Summit, donde mencionó que había retirado su publicidad en X, debido a que la posición en la que se encontraba la compañía no era positiva para ellos.

A mediados de este mes, se descubrió que Elon Musk respaldó una teoría de conspiración antisemita. De igual forma, un informe por parte de Media Matters señaló que supuestos anuncios se estaban colocando junto con contenido antisemita. Musk respondió presentando una demanda contra la organización. Sin embargo, esto fue más que suficiente para que múltiples compañías optaran por abandonar X de una forma silenciosa.

Al respecto, en esta entrevista para The New York Times, Musk admitió que su publicación antisemita fue “un error”. Esto fue lo que comentó:

“En retrospectiva, no debería haber respondido a esa persona y debería haber escrito con más detalle lo que quise decir. Pero esas aclaraciones fueron ignoradas por los medios y esencialmente entregué un arma cargada a quienes me odian y posiblemente a quienes son antisemitas. Y lo siento mucho, esa no era mi intención”.