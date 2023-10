Un año después de que Elon Musk adquiriera Twitter, que ahora se llama X, por 44 mil millones de dólares, el tráfico en la plataforma de redes sociales que una vez fue indispensable ha disminuido significativamente, según un nuevo análisis de la firma de marketing digital Similarweb, en el último indicio entre muchos de que el mandato de Musk como CEO ha sido una carga.

Comparando septiembre de este año con el año pasado, el tráfico a nivel mundial disminuyó un 14 por ciento, mientras que el portal de anuncios de X para empresas que desean anunciarse en el sitio web también ha disminuido un 16.5 por ciento, según informa Similarweb. Los Estados Unidos, que representan alrededor de una cuarta parte del tráfico de X, registraron una disminución del 19 por ciento en el mismo período. Otros mercados importantes, como Australia y Francia, también experimentaron caídas del 17.5 por ciento y del 13.4 por ciento, respectivamente.

La versión móvil de X también sufrió importantes disminuciones en el tráfico, con una caída del 17.8 por ciento en comparación con el año anterior.

Curiosamente, Similarweb señaló que la cuenta de Musk en X y sus publicaciones experimentaron la trayectoria opuesta, con un crecimiento del 96 por ciento en el tráfico, una estadística sorprendente, lo cual tiene sentido, ya que él es el impredecible rey de este feudo en línea, conocido por ajustar el algoritmo del sitio web para que los usuarios vean sus tweets primero.

Para algunos, está claro por qué X ha sufrido disminuciones en los números de tráfico desde la adquisición de Musk. La tolerancia de Musk hacia los trolls de extrema derecha y las teorías de conspiración ha alejado a usuarios y dólares publicitarios. No ayuda que Musk mismo sea a menudo el mayor provocador en el sitio web.

Además de la galería de conspiradores desequilibrados, hubo un período caótico este verano cuando Twitter limitó la cantidad de tweets que la gente podía leer en un día, o el desconcertante giro cuando Musk cambió el nombre de Twitter a X.

La lista continúa. Pero el último problema que ha afectado al sitio web es que ya no es el lugar indispensable para las noticias de última hora, con la última conflagración en Israel y Gaza poniendo de relieve sus deficiencias. La desinformación abunda allí, y se ha vuelto más difícil discernir en quién confiar ahora que cualquiera puede comprar una marca de verificación azul.

Toda la situación es triste para los usuarios, sin mencionar a cualquiera que valore los hechos sobre las mentiras.

Vía: Futurism

Nota del editor: No he abandonado la plataforma porque es donde más tengo followers y me duele mucho que solo estoy esperando a que se hunda por completo este barco. No hay duda de que Elon Musk vive en otra realidad en la que comprar una red social es el capricho infantil de un multimillonario. Me pregunto si venderá la compañía en algún punto o si la desaparecerá, no se ve que sea un tipo que pueda aceptar las derrotas o el hecho de no tener razón en algo.