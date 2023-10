Cancelan Robocop: Rogue City para Nintendo Switch

En julio de 2022, Nacon anunció RoboCop: Rogue City. El título fue confirmado para varias plataformas, incluida la Switch. Sin embargo, Nacon no ha compartido ni un solo detalle sobre la versión de Switch de RoboCop: Rogue City desde ese anuncio inicial. Creemos que puedes intuir hacia dónde va esto…

Justo hoy, Nacon ha confirmado que RoboCop: Rogue City ya no llegará a la Switch. Para ser específicos, Nacon dijo:

“En este momento no tenemos planes para un lanzamiento en Nintendo Switch“.

No tenemos idea de qué llevó a esta decisión, pero el resultado final es el mismo.

Si estabas esperando un juego de Robocop como propietario de una Switch, lamentamos darte esta noticia. Investigamos en la tienda en línea de la Switch para ver si había algún juego que pudiera satisfacer tu deseo de jugar como Robocop, y lo mejor que pudimos encontrar fue Robocop en Fortnite, Robocop en Mortal Kombat 11 y James Pond Codename Robocod.

Vía: Go Nintendo

Nota del editor: La demo de Robocop: Rogue City ha estado disponible en Steam desde hace un par de semanas y la verdad amigos de Switch, creo que están mejor sin el juego. Incluso la decepción que les trae el anuncio de la cancelación es mucho menor al dolor que le puede causar a un fan de este personaje jugar Rogue City. Hubo una actualización a los dos días que se lanzó la demo y pensé que iba a arreglar muchos problemas pero no, las cosas siguen igual. Los cambios que hagas para optimizar la experiencia no se reflejan y, sinceramente, el catálogo de Nacon no ayuda a que tengamos esperanzas.