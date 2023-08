Retrasan Robocop: Rogue City de nuevo

El juego estaba previamente programado para su lanzamiento en junio de 2023, pero en marzo, Nacon retrasó la ventana de lanzamiento hasta septiembre. Sin embargo, como señaló ComicBook, el último tráiler de Nacon para el juego parece sugerir que se ha retrasado nuevamente hasta noviembre.

El tráiler en sí no menciona una fecha, la descripción del mismo dice:

Aunque el juego todavía tiene una fecha de lanzamiento en septiembre de 2023 en Steam, el desarrollador Teyon también mencionó la nueva fecha de lanzamiento en Twitter.

#Gamescom is now in the rearview mirror, and it left us buzzing with excitement! 🎮🔥

Last week Robocop: Rogue City took the stage during screenings on Gamescom. Mark your calendars for November 2nd, when this thrilling experience will hit PlayStation 5, PC, Xbox Series S and… pic.twitter.com/JZy3xK17eZ

— TEYON (@TeyonGames) August 28, 2023