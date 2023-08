Dune: Part Three es algo que va a suceder

Denis Villeneuve todavía quiere explorar el mundo de Arrakis después de “Dune: Part Two“. En una entrevista reciente con Empire, el director compartió sus esperanzas de una tercera entrega en la serie de películas épicas de ciencia ficción, diciendo: “Si logro hacer una trilogía, ese sería el sueño”. Sobre el progreso de “Dune: Part Three“, Villeneuve insinuó: “Diré que hay palabras en papel”.

“Dune: Part Three” estaría basada en “Dune Messiah“, la secuela directa de la novela original “Dune” de 1965 del autor Frank Herbert. Herbert escribió un total de cinco secuelas, incluyendo “Children of Dune” y “God Emperor of Dune“. Después de la muerte de Herbert en 1986, su hijo Brian publicó varias novelas precuela y secuelas en el universo de “Dune”. “Dune Messiah” fue escrita como reacción al hecho de que la gente percibía a Paul Atreides como un héroe”, explicó Villeneuve.

“Lo cual no era lo que él quería hacer. Mi adaptación [de ‘Dune‘] se acerca más a su idea de que en realidad es una advertencia”.

Villeneuve reveló que si su adaptación de “Messiah” llega a suceder, la tercera película sería la última en la franquicia de “Dune“.

“Después de eso, los libros se vuelven más… esotéricos”, dijo.

En el horizonte, “Dune: Part Two” de Villeneuve continuará la historia de Paul Atreides (Timothée Chalamet) mientras se une a Chani (Zendaya) y los Fremen para vengarse de aquellos que destruyeron a su familia. Además de Chalamet y Zendaya, el elenco de “Dune: Part Two” incluye a Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Christopher Walken, Lea Seydoux y más.

La secuela ha sido retrasada hasta el 15 de marzo de 2024 debido a las huelgas duales en curso.

Nota del autor: Traen tanto relajo por Dune que ya estoy pensando en intentar verla :V