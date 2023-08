Retrasan Dune: Part Two hasta 2024

La historia de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, continuará el 15 de marzo. Warner Bros. hizo el anuncio el jueves después de que Variety informara en exclusiva el mes pasado que la compañía tenía en la mira una fecha en 2024 para la película de ciencia ficción. Legendary Entertainment co-produjo “Dune: Part Two” con Warner Bros. Film Group, y ambas partes tuvieron que ponerse de acuerdo en una nueva fecha de lanzamiento.

Como parte del cambio, “Godzilla x Kong: The New Empire” —que previamente estaba programada para el 14 de marzo— se retrasará un mes hasta el 12 de abril. La película también es producida por Legendary y Warner Bros., y es la última entrega en la franquicia Monsterverse. El retraso de “Dune” ocurre mientras continúan las huelgas de WGA y SAG-AFTRA. Debido a la huelga de SAG-AFTRA, los actores no pueden hacer promoción para ninguna película afectada por la huelga, lo que habría significado que el elenco estelar de “Dune” no habría estado en el circuito de prensa para la película de gran presupuesto.

No se espera que el cambio de fecha tenga un impacto material en IMAX, que tiene productos previstos para otoño, como “The Equalizer 3“, “Wonka” y “The Marvels” (siempre y cuando ninguna de estas películas también cambie en el calendario). Tanto WB como Legendary confían en que las vacaciones de primavera del próximo año para los estudiantes y las festividades de Pascua brindarán una plataforma para que ambos títulos tengan éxito.

Además de Chalamet, el elenco de “Dune: Part Two” incluye a Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Christopher Walken, Lea Seydoux y más.

Como informó Variety el mes pasado, Warner Bros. también estaba evaluando posibles retrasos hasta 2024 para “The Color Purple” (25 de diciembre) y “Aquaman and the Lost Kingdom” (20 de diciembre), pero actualmente el estudio planea mantener las fechas de diciembre para ambos títulos.

Sony es el único otro gran estudio que ha retrasado varias de sus películas debido a las huelgas; el mes pasado, la compañía retrasó “Kraven the Hunter” y una secuela de “Ghostbusters: Afterlife” hasta 2024, además de remover “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” del calendario de estrenos. Y “Dune: Part Two” no es la única película protagonizada por Zendaya que se ha retrasado; “Challengers“, un drama de tenis protagonizado por Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor, de MGM, también se ha movido al próximo año.

Vía: Variety

Nota del editor: Sinceramente pensé que las huelgas se iban a resolver mucho más rápido. Lo bueno es que ya va a terminar, ¿verdad? ¡¿Verdad?!