Surgen las primeras imágenes de Dune 2

Denis Villeneuve, director de Dune ofreció a Vanity Fair, la oportunidad de ser el primer medio en obtener imágenes exclusivas de Dune 2. Si quieres saber dónde comenzará Dune: Parte Dos, solo tienes que mirar el final del original de 2021. Villeneuve quiere dejar claro que su nueva película, programada para su estreno el 3 de noviembre, no es tanto otra película como una continuación de la primera.

“Es importante, no es una secuela, es una segunda parte. Hay una diferencia. Quería que la película realmente comenzara justo donde dejamos a los personajes. No hay salto de tiempo. Quería una continuidad dramática con la primera parte”, dice Villeneuve

La historia de Dune se centra en los señores de la guerra que luchan por el control de la “especia”, el mineral que altera la mente que se encuentra solo en Arrakis e impregna a aquellos que lo consumen con ojos azules luminosos. Es una historia de sobrevivencia con recursos limitados y los peligros de explotar el mundo natural en lugar de vivir en armonía con él. Pero todo eso se volvería abstracto si el público no tuviera una inversión en quién ganó este enfrentamiento épico. El desafío de Villeneuve fue crear una inversión en la búsqueda de venganza de Paul y la determinación de Chani de proteger y defender su mundo natal. Para lograr esto, Dune: Parte Dos debía ser una historia de amor épica entre ambos.

Si bien Villeneuve describe a Dune: Parte Dos como “una película de acción épica de guerra”, dice que tuvo que tener cuidado de no abrumar la historia de amor. “Quería hacer una película muy humana, muy cercana a los personajes, a pesar del alcance de la película”, dice. “Seguí diciéndole a mi equipo: ‘Lo más importante es esa chispa, esa relación entre ambos personajes’. Si no capturamos eso, si no lo tenemos en pantalla, no hay película. El epicentro de la historia es esta relación”.

Nota del autor: Dune no es para mí, pero seguramente los fans de la primer película, de la original y de la serie, sin mencionar a Zendaya, disfrutarán de esta secuela que promete al menos mantener el mismo nivel cinematográfico, lo cual ya garantiza algo.