Revelan título del reboot de The Exorcist

Es oficial: “The Exorcist: Believer” es el título del próximo reboot de “The Exorcist“, que cuenta con el regreso de la actriz original Ellen Burstyn. Durante el panel de Universal en CinemaCon 2023, el jefe del horror Jason Blum y David Gordon Green subieron al escenario para confirmar el título oficial del reinicio de “The Exorcist” y revelar un poco más sobre lo que se puede esperar. “Extenderá y actualizará el original [de 1976]”, dijo Blum, “como hizo Green con Halloween“.

Universal también reveló un primer vistazo a “The Exorcist: Believer” con un clip exclusivo, mostrando que dos niñas están poseídas por demonios esta vez… y es bastante espeluznante. Leslie Odom Jr interpreta al padre de una de las niñas, quien deja a su hija y su amiga en la escuela antes de que desaparezcan misteriosamente. Las niñas son encontradas en el bosque tres días después, pero algo no está del todo bien…

Las niñas actúan de manera extraña, mirando fijamente los espejos y teniendo convulsiones, y una de ellas incluso aparece en la iglesia vestida de blanco y cubierta de sangre. Varios clips de las niñas revelan imágenes claramente inspiradas en “The Exorcist” original, con las niñas apareciendo con cruces invertidas rayadas en sus frentes.

También se confirmó que esta es la primera de tres películas de “The Exorcist“, lo que podría establecer una trilogía demoníaca para los próximos años.

“The Exorcist” se estrenó en 1976 y contó con la participación de Ellen Burstyn como Chris MacNeil, una actriz y madre que encuentra a su hija Regan (Linda Blair) poseída por una presencia demoníaca. El próximo reboot también cuenta con el regreso del personaje de Burstyn, Chris MacNeil, a quien se le acerca para ayudar a liberar a las dos nuevas niñas del control del mal.

“The Exorcist: Believer” se estrenará en cines en octubre de 2023.

Vía: IGN

Nota del editor: Todo suena muy bien, pero ya veremos cómo le va a esta trilogía con los puristas.