Linda Blair retomará su papel en reboot del Exorcista

El personaje de Chris MacNeil interpretado por Ellen Burstyn no es el único que regresa del Exorcista en la secuela dirigida por David Gordon Green. Linda Blair, quien interpretó a Regan MacNeil, la hija de Chris poseída por Pazuzu en el clásico de terror dirigido por William Friedkin en 1973, supuestamente retomó su papel por primera vez desde la secuela de 1977, El Exorcista II: El Hereje.

Según una fuente especializada, Blair filmó brevemente un papel limitado para la secuela directa 50 años después, que se estrenará en cines el próximo 13 de octubre. Un portavoz del estudio Blumhouse mencionó a la prensa que Blair “sirvió como asesora” en la sexta entrega de la franquicia, pero no refutó el informe del regreso de Regan MacNeil.

La filmación concluyó a principios de este mes. Al igual que en la película de 1973, que vio a Chris buscar a un sacerdote (Jason Miller) para realizar un exorcismo en su hija poseída por demonios, la continuación sigue a un padre (Leslie Odom Jr.) que recurre a Chris en busca de ayuda cuando su hijo sufre el mismo mal. A diferencia de la trilogía de Green reiniciada de Halloween, la cual es una continuación directa de la película de 1978 que ignoró las secuelas posteriores, el cineasta reveló que la nueva Exorcista no ignoraría las precuelas y secuelas generadas por el original.

“No es inexacto que El Exorcista 2023 sea una secuela de la película original. Me gustan todas las películas de El Exorcista“, dijo Green. “Y no solo me gustan, creo que todas pueden encajar en la mitología aceptable para lo que estoy haciendo. No estoy diciendo ‘Fingamos que El Exorcista II nunca sucedió’. Eso está bien que exista. Todas están bien que existan y las disfruto todas”.

La primera entrega de una trilogía planeada de secuelas del Exorcista, también cuenta con Odom Jr., Jennifer Nettles (The Righteous Gemstones), Ann Dowd (The Handmaid’s Tale), Raphael Sbarge (Once Upon a Time), Lidya Jewett (Good Girls), Okwui Okpokwasili y la debutante Olivia Marcum. Jason Blum (The Black Phone, M3GAN) está produciendo la película de Green y su colaborador de Halloween, Danny McBride, quien coescribió la historia con Green y Scott Teems (Halloween Kills, Firestarter). El presidente de Morgan Creek, David Robinson, describió el renacimiento de la franquicia como “una continuación convincente” del Exorcista de Friedkin, con las próximas dos películas planeadas para estrenarse en la plataforma de streaming: Peacock.

