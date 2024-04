Primer tráiler de Transformers One

La franquicia de Transformers estuvo en pausa por un par de años, pero ahora está lista para regresar al ojo público. El año pasado vimos el estreno de Rise of the Beats, y en solo unos meses estará disponible Transformers One, la primera película animada de la serie en mucho tiempo, el día de hoy por fin se estrenó su tráiler.

Transformers Ones es una precuela que se desarrolla antes de la guerra de Cybertron, en donde podemos ver el origen de personajes como Optimus Prime y Megatron, solo que en esta ocasión son aliados. Notoriamente, la cinta contará con la participación de Chris Hemsworth como Optimus Prime y Brian Tyree Henry como Megatron.

Junto a esto, la cinta contará con la participación de Scarlett Johansson como Elita-1, mientras que Keegan-Michael Key le dará voz a la primera versión de Bumblebee. De igual forma, Laurence Fishburne aparecerá como Alpha Trion, y Jon Hamm prestará su voz a Sentinel Prime.

Solo nos queda por ver cómo es que reaccionará el público a Transformers One cuando llegue a los cines el próximo 20 de septiembre de 2024. En temas relacionados, el crossover entre Transformers y G.I. Joe es real. De igual forma, la serie animada de los 80 está disponible gratuitamente en YouTube.

Nota del Autor:

Esta es una buena idea. Después de todo lo que fue el universo de Michael Bay, será interesante ver cómo es que una película animada funcionará. Por el tono del tráiler, está claro que la inspiración es el MCU, lo cual deja de lado las previas adaptaciones live action, algo que seguramente será del agrado de más de una persona.

Vía: Paramount