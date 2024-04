El Wii Mini es toda una realidad, y funciona

Después del éxito que fueron el NES y el SNES Mini, muchos pensarían que Nintendo seguiría ofreciendo pequeñas versiones de sus consolas retro. Sin embargo, esto no ha pasado. De esta forma, ha caído en las manos de los fans hacer esto una realidad, y el mejor ejemplo de esto es el Wii Mini, también conocido como Short Stack.

Recientemente, James Smith reveló la existencia del Wii Mini que, como su nombre lo indica, es una versión miniatura del clásico Wii. La consola ha sido construida con Omega, una placa base original de Wii recortada, PCB personalizados para administración de energía, almacenamiento USB y conectores, así como una carcasa impresa en 3D y un disipador térmico personalizado.

Short Stack is the world's smallest Nintendo Wii.

Built with an "Omega" trimmed original Wii motherboard, custom PCBs for power management, USB storage, & connectors, as well as a 3d printed case and custom milled heatsink.https://t.co/KJKDcJkOI4 pic.twitter.com/5b5u6vnuPc

— James Smith (@loopj) April 17, 2024