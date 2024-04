¡Suzume ya está disponible en Netflix!

Durante los últimos años, Netflix ha estado haciendo todo lo posible para que su oferta de anime aumente considerablemente. A lo largo del mundo, la compañía de streaming ofrece películas de Studio Ghibli y Studio Ponoc. Ahora, se ha revelado que Suzume, una de las cintas de anime más aclamadas de 2023, ya está disponible en Netflix.

De manera casi inesperada, se ha confirmado que Suzume, la película más reciente del director de Your Name y Weathering With You, ya está disponible en Netflix a lo largo de 169 países, y México es uno de ellos, con más regiones planeadas para recibir esta cinta en un futuro. Esta es la descripción de la cinta que ofrece esta plataforma:

“El viaje de Suzume, una chica de 17 años, comienza en un tranquilo pueblo de Kyushu, situado al suroeste de Japón. Allí, se encuentra a un joven que le dice: «Estoy buscando una puerta». Lo que Suzume encuentra es una única puerta desgastada que se mantiene en pie en medio de las ruinas, como si estuviera a salvo de cualquier catástrofe. Atraída por su poder, Suzume se acerca al picaporte…, y las puertas comienzan a abrirse una tras otra por todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquier persona que se encuentre cerca. Ahora, Suzume debe cerrar estos portales para evitar que el desastre sea aún mayor…”

De esta forma, Netflix reafirma su compromiso con los amantes del anime al ofrecer una película de gran calidad que todos los que adoran este género deben de ver. Recordemos que Makoto Shinkai, el director, se ha ganado una gran reputación en los últimos años tras el estreno de Your Name.

Solo nos queda por ver cuál será la siguiente gran adición de anime para Netflix. En temas relacionados, te contamos qué tal está Suzume. De igual forma, estos fueron todos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards.

Nota del Editor:

Suzume es una gran película. No solo conserva muchos de los elementos que han caracterizado a las últimas dos obras de Makoto Shinkai, sino que también ofrece una evolución de su estilo narrativo que nos presenta con un futuro positivo para el trabajo de este director. No puedo esperar para volver a ver esta cinta.

Vía: Netflix