Ant-Man and The Wasp: Quantumania llega a Disney+

Ant-Man y The Wasp: Quantumania se encogerá desde la pantalla del cine hasta la de tu televisor en casa, ya que llegará a Disney+ el 17 de mayo. Según anunció Marvel Studios en un tweet, Quantumania se estrenará en la plataforma de streaming tres meses después de su lanzamiento en los cines el pasado 17 de febrero.

Por lo tanto, la película llegará menos de dos semanas después de la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel, Guardians of the Galaxy Vol. 3, que se estrenará en cines el 5 de mayo.

Para aquellos que prefieren los medios tradicionales, la película estará disponible un día antes en DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD el 16 de mayo. Quantumania luchó en taquilla en comparación con los estándares de Marvel, teniendo la mayor caída de una semana a otra para una película del MCU, superando la caída de 67% de Thor: Love and Thunder. Dicho esto, la película tuvo el mejor rendimiento de la trilogía en su primer fin de semana en taquilla, recaudando $104 millones.

Vía: Twitter

Nota del editor: No me emociona para nada esta película y, de acuerdo al comportamiento que hubo en taquilla durante su estancia en cartelera, parece que no soy el único. Al menos Quantumania tendrá una mejor oportunidad en plataforma de streaming.