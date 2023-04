Mark Hamill aparece en anuncio de Star Wars Jedi: Survivor

Si pensabas que Star Wars Jedi: Survivor era hermoso, tienes que ver el anuncio con el que Electronic Arts está promocionando el juego. La sola presencia de Mark Hamill es suficiente para que esto valga la pena.

Y es que, en el video podemos ver a Cameron Monaghan, el actor que presta su apariencia al protagonista de esta aventura, Cal Kestis, recibiendo instrucciones del mismísimo Luke Skywalker en el set de captura de movimiento.

En un momento, los movimientos de Monaghan hacen una transición al videojuego y vemos a Cal atacando unos enemigos. Aquí se presentan algunas escenas del juego para de nuevo regresar al set, donde ahora, Mark Hamill recibe consejos de parte de Cameron.

Hamill de mala gana, interrumpe su juego y le dice a Monaghan: ¿crees que necesito consejos sobre cómo utilizar la fuerza? Una joya, pero mejor míralo por tí mismo.

Vía: YouTube

Nota del editor: Qué cosa más bonita, casi les perdono que me lo desaparezcan de la saga, pero no… eso no se olvida. Una vez más queda demostrado que lo mejor de Star Wars pasa fuera de las películas principales. No dejen pasar este juego banda. No se van a arrepentir.