Scary Movie tendrá un reboot cinematográfico

El género de las parodias está extinto en Hollywood. Han pasado años desde la última película que intentó burlarse sobre algún evento o idea cinematográfica. Sin embargo, esto cambiará en un futuro, puesto que un reboot de Scary Movie ya está en desarrollo gracias a Miramax y Paramount Pictures.

Neal H. Moritz, productor de las películas de Fast and Furious, ha sido elegido como el encargado de revivir esta franquicia. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho, puesto que la nueva cinta de Scary Movie entrará en producción en el otoño de este año, y se espera que llegue a los cines en algún punto de 2025.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. No sabemos quién será el director, qué actores serán elegidos para esta cinta, ni cuál será el enfoque de este reboot. Recordemos que la original Scary Movie se caracterizó por ser una parodia de cintas como Scream y I Know What You Did Last Summer.

Pese a que la franquicia cuenta con cinco entregas, todos están de acuerdo de que las primeras dos fueron las mejores. Parte de este éxito se debe al guion de los hermanos Wayans, quienes se enfocaron en solo una o dos parodias principales, con una serie de chistes tópicos a lo largo de la cinta. Sin embargo, el dúo abandonó la franquicia a partir de la tercera cinta, y su ausencia rápidamente se notó, puesto que la calidad de los chistes disminuyó sustancialmente, y en lugar de ofrecer nuevos personajes en situaciones que ya conocemos, Scary Movie 3, 4 y 5 nos presentaron conceptos e ideas reconocidas, pero ejecutadas de la peor forma posible.

Afortunadamente, el reboot de Scary Movie tiene el potencial de ser un éxito inspirado en cintas como M3GAN, Five Night’s at Freddy’s, Smile, y otras películas de horror populares de la última década. Solo nos queda por ver cómo reaccionará a público, incluso si Anna Faris no vuelve como protagonista. En temas relacionados, Joker 2 cambiará el origen de Harley Quinn. De igual forma, una película live action de TMNT: The Last Ronin ya está en producción.

Nota del Editor:

La clave aquí está en un guion que logre burlarse adecuadamente de los tropos de las películas de horror de los últimos años, y no en un sin fin de referencias sin sentido. Al igual que la cinta original de Scary Movie, el reboot tiene que saber muy bien cuál será su material inicial, agregarle un par de chistes, y exagerar cada situación posible. Básicamente, Scream VII, pero con chistes.

Vía: Variety