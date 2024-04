Google anuncia suscripción para Chrome

Hoy en día, parece que los servicios de suscripción están en todos lados, incluso en aquellos que antes no lo tenían, como es el caso de Google Chrome. Así es, uno de los navegadores más populares ahora tiene un costo. Afortunadamente, aún está disponible la versión gratuita a la que todos ya estamos acostumbrados.

Por medio de un comunicado, Google anunció Chrome Enterprise Premium, un servicio de suscripción enfocado en ofrecer opciones de seguridad adicionales al navegador. Por solo $6 dólares al mes, todos los usuarios interesados tendrán acceso a cuatro funciones más, las cuales utilizan la inteligencia artificial para asegurar que los navegantes del internet sean capaces de proteger su información privada.

Si bien cualquier puede contratar Chrome Enterprise Premium, es importante mencionar que el nuevo servicio de suscripción está enfocado, principalmente, en empresas. En total, aquí podemos encontrar cuatro funciones completamente nuevas a las que no podemos acceder sin pagar:

Prevención de pérdidas de datos: ayuda a evitar la filtración accidental de información confidencial, y ofrece protección de malware y phishing.

Detectar amenazas de seguridad a través de las webs o usuarios no deseados: los navegantes ahora pueden marcar usuarios, dominios y datos como archivos de alto riesgo para protegerlos.

Proteger datos y realizar análisis de seguridad de archivos y webs de forma remota.

Aplicar controles específicos a páginas webs, y crear diferentes categorías para evitar riesgos de seguridad.

Todo esto estará disponible para aquellos que paguen una suscripción de $6 dólares mensuales, algo que podría ser un fuerte golpe para algunos, pero no para otros. Como lo menciona Google, el plan está enfocado principalmente en las compañías, por lo que si no te unes a este servicio, no te pierdes de mucho. En temas relacionados, Google cambia la página de inicio de sesión. De igual forma, Google eliminará datos del modo incógnito de Chrome.

Nota del Editor:

No todo tiene que ser un servicio de suscripción, pero al menos Google ha dejado en claro que el enfoque aquí son las empresas, quienes fácilmente pueden pagar $6 dólares al mes por cada uno de sus empleados. Si eres alguien que utiliza Chrome para ver YouTube y sus redes sociales, entonces no hay necesidad de pagar por el plan.

Vía: Google