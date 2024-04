Google eliminará datos del modo incógnito de Chrome

Para quien no lo tenga en el radar, en Google Chrome existe una opción para navegar que se llama incógnito, y eso hace que los usuarios puedan entrar a páginas de manera segura, y que conlleva nada de recopilación de datos de por medio, pero parece que las cosas no funcionan así, dado que se guardan algunas búsquedas. Como resultado, los usuarios se han molestado bastante con la empresa millonaria, y eso los llevará a ejecutar algo que va en contra de su voluntad.

No es algo que tomaran con la mejor disposición del mundo, dado que se llevó una demanda colectiva en la cual terminaron ganando los presuntos afectados, y ahora la empresa tendrá que borrar millones de búsquedas que se han quedado almacenadas en los servidores. Y es que la gente teme que estos se usen para ser rastreados, teniendo el acceso fácil para personas que se encuentren en situación de hackers, exponiendo información que no quieren se muestre, pues se supone usan este modo para no exponerse.

Entonces en los siguientes cinco años, la compañía deberá bloquear las cookies de terceros de forma predeterminada en este modo. En el archivo se dice que el requisito garantiza privacidad adicional para los usuarios de Incógnito en el futuro, al tiempo que limita la cantidad de datos que se recopila de ellos. No hay una indemnización por daños o perjuicios, pues los datos que eliminarán equivalen a poco más de cinco millones de dólares, por lo que la balanza se está equilibrando para la gente de Google.

Esta demanda que se lanzó en 2020, cubre a millones de usuarios que utilizaron el modo desde junio de 2016. Y ha sido aplaudido por los abogados como un trato histórico.

Acá un fragmento:

Este acuerdo garantiza una responsabilidad y transparencia reales por parte del mayor recopilador de datos del mundo y marca un paso importante hacia la mejora y defensa de nuestro derecho a la privacidad en internet.

Aún no se sabe cuándo empezarán a meter estas nuevas modificaciones.

Vía: Courtlistener

Nota del editor: Estas demandas en contra de empresas con abogados especializados no son nada fáciles de ganar. Por lo que se debe aplaudir que lograron obligar a Google que borre todos esos datos.