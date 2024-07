CD Projekt Red llevaría más juegos al Switch

Actualmente, CD Projekt Red está trabajando en múltiples proyectos, incluyendo una nueva entrega de The Witcher. Si bien podemos esperar que estos títulos estén disponibles en las consolas de PlayStation y Xbox, así como PC, nueva información ha señalado que los usuarios de Nintendo Switch no se quedarían fuera de este grupo.

Recientemente, se encontró una solicitud de trabajo analista senior de control de calidad en CD Projekt Red, el cual ha dado mucho de qué hablar, puesto que aquí se hace mención de una colaboración con Nintendo, y muchos han señalado que la compañía polaca estaría considerando llevar más juegos a las consolas de la Gran N. Por el momento, solo The Witcher 3 está disponible en Switch, aunque esto podría cambiar.

Aunque la solicitud de trabajo no comparte detalles específicos, esto podría significar que CD Projekt Red estaría trabajando en llevar sus juegos, si bien no al modelo actual del Switch, sí a la siguiente consola de Nintendo. Recordemos que el Switch 2 tendría el poder de un PlayStation 4, por lo que títulos como Cyberpunk 2077 podrían correr de forma nativa.

De igual forma, proyectos como The Witcher 4, una secuela de Cyberpunk 2077 y la propiedad completamente nueva de CD Projekt Red también podrían estar disponibles en el Switch 2. Si bien no veríamos una calidad similar al PS5 y Xbox Series X|S, ports similares al trabajo que se hizo con The Witcher 3 podrían ser una realidad en un futuro.

Por el momento, solo nos queda esperar para conocer los planes de CD Projekt Red con Nintendo. En temas relacionados, así luce la versión next-gen de The Witcher 3. De igual forma, surgen nuevos detalles sobre The Witcher 4.

Nota del Autor:

Sería interesante ver Cyberpunk 2077 corriendo de forma nativa en el Switch. Si bien el juego ya es estable en estos momentos, y seguramente se elegiría a un equipo adecuado para hacer el port, este seguiría siendo un trabajo titánico.

Vía: DualShockers