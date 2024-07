Shadows of the Damned es considerado una joya oculta de la generación del Xbox 360 y PlayStation 3. Por años, este título estuvo atrapado en estas consolas. Afortunadamente, este año veremos una remasterización que estará disponible en todas las plataformas actuales. Ahora, por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado la fecha de lanzamiento exacta para Shadows of the Damned: Hella Remastered.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Shadows of the Damned: Hella Remastered estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 31 de octubre de 2024. De igual forma, el avance nos muestra algunas de las mejoras y agregados de esta remasterización, como nuevos trajes, un New Game+, soporte para 4K, y más.

Shadows of the Damned cuenta con un gran equipo detrás. Goichi “Suda51” Suda, responsable de la serie de No More Heroes, se encargó de la historia, mientras que Q Hayashida, autora de Dorohedoro, estuvo a cargo del diseño de los enemigos, y Shinji Mikami, director de Resident Evil, fue el productor. Gran parte de los desarrolladores que trabajaron en el título original están de regreso para esta remasterización, incluyendo a este trío.

Recuerda, Shadows of the Damned: Hella Remastered estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y PC el 31 de octubre. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de No More Heroes III aquí. De igual forma, No More Heroes III ya está disponible en PlayStation Plus.

Nota del Autor:

Shadows of the Damned es uno de los juegos que siempre he querido jugar. Como fan del trabajo de Suda51 y su estudio, esta remasterización es algo que ha estado en mi radar por algo de tiempo, y no habrá mejor forma de disfrutar del Halloween este año, que jugando Shadows of the Damned.

Vía: Grasshopper Archives