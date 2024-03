Con marzo, ya en marcha, Xbox ha revelado la lista de juegos que llegarán a Game Pass durante la primera mitad de este mes. En esta ocasión, encontramos algunos títulos bastante interesantes, como No More Heroes III, pero es Control la inclusión que más llama la atención en esta ocasión.

A partir de esta misma semana, todos los usuarios de Xbox Game Pass tendrán la oportunidad de jugar una lista de títulos bastante interesante, en donde encontramos experiencias AAA, así como producciones un poco más pequeñas. Esta es la lista completa:

PAW Patrol World (Consola, Nube y PC) – 7 de marzo

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Consola, Nube y PC) – 12 de marzo

Control Ultimate Edition (Consola, Nube y PC) – 13 de marzo

No More Heroes 3 (Consola, Nube y PC) –14 de marzo

Lightyear Frontier (previo) (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 19 de marzo

MLB The Show 24 (Nube y Consola) – 19 de marzo

Junto a Control Ultimate Edition, MLB The Show 24 es uno de los agregados que más llaman la atención en esta ocasión. Sin embargo, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated y No More Heroes III son experiencias que valen mucho la pena, y los fans de estas dos propiedades no deberían ignorarlos. En temas relacionados, Xbox anuncia nueva consola oficial de Bob Esponja. De igual forma, tendremos un nuevo evento de Xbox esta semana.

Nota del Editor:

Esta es una lista sólida. Todos los juegos en esta lista, con la posible excepción de Lightyear Frontier, valen mucho la pena. Como fan de No More Heroes, le voy a dar una oportunidad a esta versión del tercer título, para ver cómo corre en algo que no sea el Switch. Sin embargo, Control Ultimate Edition también es algo que vale mucho la pena.

Vía: Xbox