Facebook e Instagram no funcionan en México

El martes comenzó con el pie derecho para algunos, especialmente para todos aquellos que utilizan Facebook. En la mañana del día de hoy se reportó una caída en los sitios de Meta, afectando no solo a Facebook, sino a Instagram también. De esta forma, las sesiones de múltiples usuarios han cerrado inesperadamente, y es imposible acceder a ellas.

De acuerdo con Downdetector, los problemas comenzaron a partir de las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México). En el caso de Facebook, el error se encuentra al momento de iniciar sesión, puesto que el sitio simplemente no permite que esto suceda, provocando interrupciones importantes en el servicio. Aunque los equipos de este sitio ya están trabajando para solucionar este inconveniente, por el momento no sabemos cuándo es que todo regresará a la normalidad.

Este es un problema que se ha replicado en otras aplicaciones de Meta, como Instagram y Messenger, las cuales han sacado a los usuarios de sus perfiles, y no permiten que reingresen, al menos no al instante. Sin embargo, este no parece ser el caso en WhatsApp. Aunque hay un par de reportes que apuntan a lo contrario, parece que esto solo está afectando a un grupo pequeño de usuarios, y no es un problema a gran escala.

Por el momento, Meta se ha mantenido en silencio respecto a este inconveniente, el cual no solo está afectando a México, sino que otras regiones están sufriendo problemas similares. Al respecto, Andy Stone, miembro del equipo de comunicaciones de la compañía, mencionó que ya se está trabajando en una solución. Esto fue lo que comentó:

“Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora”.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Recordemos que esta no es la primera vez que esto sucede y, como siempre, este problema será solucionado a lo largo del día. De esta forma, recuerden checar constantemente Facebook e Instagram, los cuales eventualmente volverán a la normalidad. Por lo mientras, Twitter se ha llenado de los ya clásicos memes que se burlan de esta situación. En temas relacionados, esto es lo que cobraría Facebook por no mostrar anuncios. De igual forma, demanda a Meta por la seguridad de los menores.

Nota del Editor:

Pese a que Facebook ya no es tan importante para mi generación, esta sigue siendo una herramienta importante para muchos. No solo es una red social, sino también una plataforma de trabajo. De esta forma, espero que todo regrese a la normalidad lo más pronto posible.

Vía: Downdetector