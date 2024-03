Capcom anuncia evento especial para sus juegos

Capcom se ha convertido en una de las compañías más activas de la industria. Desde hace tiempo, la empresa nos ha entregado uno o dos juegos grandes cada año, y el 2024 no será la excepción. Con Dragon’s Dogma II a solo unas semanas de distancia, y más proyectos planeados para un futuro, los responsables de Resident Evil han revelado que tienen pensado llevar a cabo un evento especial para hablar sobre sus próximos títulos, el cual estará dividido en dos días.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado un nuevo Capcom Highlights, evento de dos días que nos dará un vistazo a proyectos como Dragon’s Dogma II y Monster Hunter Stories. Todo comenzará el próximo 7 de marzo a las 3:00 PM (hora del Pacífico), o 5:00 PM (hora de la Ciudad de México), en donde se nos dará un nuevo vistazo a Dragon’s Dogma II y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Tune in for Capcom Highlights: a 2-day event with the latest on our newest titles, hosted by @Fightincowboy! Day 1 – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Dragon's Dogma 2

Day 2 – Street Fighter 6, Exoprimal, #MHStories & #MHNow 👉 https://t.co/p8vzuxwlnl pic.twitter.com/QhbeYbLOP9 — Capcom USA (@CapcomUSA_) March 5, 2024

Después, el 11 de marzo a las 3:00 PM (hora del Pacífico), o 5:00 PM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo la segunda presentación, la cual estará protagonizada por Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Now y la remasterización HD de Monster Hunter Stories. Cada presentación tendrá una duración entre 15 y 20 minutos, y la compañía japonesa puede cambiar la fecha y horario de estos eventos sin previo aviso.

Para todos aquellos que esperan con Monster Hunter Wild, Capcom ha dejado en claro que este título no formará parte de ninguna de las dos presentaciones de su próximo Capcom Highlights. Aun con la ausencia de este título, el evento promete ofrecer nueva información sobre algunos de los proyectos más interesantes de la compañía japonesa.

Aunque los detalles son escasos, es muy probable que veamos nuevo gameplay de Dragon’s Dogma II y Monster Hunter Stories, actualizaciones de contenido para Street Fighter 6, Exoprimal, y Monster Hunter Now, así como una ventana de lanzamiento para Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes de la compañía.

Recuerda, el nuevo Capcom Highlights se llevará a cabo el 7 de marzo a las 5:00 PM (hora de la Ciudad de México), y el 11 de marzo a las 5:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Capcom comparte nueva información sobre Monster Hunter Wilds. De igual forma, la compañía seguirá trabajando en Ace Attorney.

Nota del Editor:

Espero con ansias nueva información sobre Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Este luce como un proyecto sumamente interesante que utiliza el concepto del sintoísmo, y nos pone en los pies de una mujer dedicada a purificar los altares de los demonios, algo que no hemos visto mucho en este medio.

Vía: Capcom