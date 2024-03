Creador de Yuzu culpa a los fans por su cierre

El caso de Nintendo en contra de los creadores de Yuzu ha dado mucho de qué hablar. Poco después de darse a conocer la demanda emitida por la Gran N, hubo aquellos que pensaban que los dueños de este emulador iban a ganar la batalla legal. Sin embargo, el día de ayer por fin se dio a conocer la resolución y, además de una multa, los responsables de este software también han tenido que cerrar Yuzu para siempre. Esto ha resultado en uno de sus fundadores arremetiendo en contra de la comunidad, y culpando a la piratería como el principal responsable en este caso.

Por medio de su canal oficial en Discord, Bunnei, el líder de Yuzu, se despidió de esta plataforma culpando a todos aquellos que piratearon The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom antes de su lanzamiento oficial, señalando a este grupo como los principales responsables de la demanda que emitió Nintendo, y condenando a la piratería en general. Esto fue lo que comentó al respecto:

"we have been deeply disappointed when users have used our software to leak game content prior to its release and ruin the experience for legitimate purchasers and fans"

