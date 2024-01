Capcom comparte nueva información de Monster Hunter

2024 es un gran año para la serie de Monster Hunter, ya que representa su 20 aniversario. De esta forma, Capcom decidió comenzar el año con el pie derecho, y compartir un mensaje del productor de la serie, en donde se dio a conocer información bastante interesante sobre la franquicia.

Por medio de un nuevo video compartido en redes sociales, Ryozo Tsujimoto, productor de Monster Hunter, compartió un mensaje para, no solo celebrar el año nuevo, sino para recapitular los eventos más importantes de la serie durante el 2023. El anuncio más notable que vimos el año pasado fue la revelación de Monster Hunter Wilds, título que llegará al mercado en algún punto de 2025. Afortunadamente, tendremos más información sobre este juego durante el verano de 2024.

Hello, hunters! Monster Hunter series producer, Ryozo Tsujimoto would like to share a few words with you on what’s in store for Monster Hunter in 2024. #MH20th pic.twitter.com/qSuCRpPeZg

