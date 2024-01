Acusan a Pokémon Go de engañar a los jugadores

Pokémon Go sigue siendo uno de los juegos más populares para los usuarios de dispositivos móviles. Sin embargo, esto no libra al título de tener errores que molestan bastante a la comunidad. Este es el caso de un jugador que ha acusado a Niantic, los desarrolladores, de engañar a los usuarios durante la incursión más reciente.

Las incursiones son eventos especiales en donde múltiples jugadores tienen que colaborar para derrotar a un pokémon que no se puede encontrar fácilmente. En esta ocasión, hay una batalla única, en donde la recompensa son criaturas de bolsillo con trajes de gala. Sin embargo, un usuario ha compartido en Reddit una serie de casos en donde ha intentado esto en múltiples ocasiones y, pese a terminar el enfrentamiento con tiempo de sobra, no recibió lo que deseaba.

“Hice 3 incursiones esta tarde para Hoothoot, Gengar y Bulbasaur. Todos ellos con sus respectivos sombreros puestos hasta la pantalla de captura. ¿Alguien más experimentó esto? Súper decepcionado con este bagre de Niantic”.

Pese haber completado las incursiones con tiempo de sobra, este usuario ha señalado que no recibió alguno de los tres pokémon especiales. En Reddit, otros jugadores han compartido historias similares, señalando que Niantic no tiene idea de cómo programar. Lo que sucede, es que el evento termina a las 8:00 PM, pero como lo podemos ver en la imagen, este jugador se enfrentó al Hoothoot después de la hora marcada. Si bien el juego le mostró que aún era posible participar, no obtuvo la recompensa prometida.

Por el momento se desconoce si Niantic tiene pensado lanzar un parche para arreglar esto, ya sea que las incursiones especiales no aparezcan después de cierta hora, o se le otorgue a los usuarios su recompensa, incluso si terminaron después del tiempo marcado. Sin embargo, el daño ya está hecho, y la comunidad no está del todo contenta con los desarrolladores.

Recordemos que Pokémon Go obtuvo un alto nivel de popularidad cuando llegó al mercado en el 2016. Desde entonces, ha logrado mantener un nivel muy estable de jugadores constantes, con múltiples eventos especiales, logrando atraer la atención del público en general. Sin embargo, fue durante la pandemia cuando este título se enfrentó a su mayor obstáculo.

Al ser un juego enfocado en salir a la calle, Pokémon Go tuvo que reestructurarse durante los años de 2020, 2021 y 2022. De esta forma, se aumentó el número de pokémon que parecen cerca de un jugador, las incursiones se podrían hacer a distancia, y se implementaron una serie de cambios sustanciales para salvar a este título. Niantic tomó una situación que bien pudo marcar la muerte de este juego móvil, y logró darle un nuevo aire de popularidad a este título.

Desde entonces, Pokémon Go ha regresado poco a poco a la normalidad previa a la pandemia, lo cual ha decepcionado a algunas personas, pero también cautivó a una nueva ola de jugadores. Sin embargo, ese tipo de problemas han ocasionado que parte de la comunidad pierda fe en los desarrolladores. Si bien esto es una decepción para algunos, la historia nos ha demostrado que Niantic ha logrado salir adelante pese a cualquier adversidad.

Solo nos queda por ver cómo es que Niantic se recuperará de este pequeño tropiezo. En temas relacionados, demandando a los creadores de Pokémon Go. De igual forma, las ganancias de este juego móvil siguen cayendo.

Nota del Editor:

Pokémon Go es un juego divertido, pero por temporadas. No soy alguien que salga constantemente a jugar Pokémon Go, pero una vez cada mes o cada dos meses disfrutó salir en compañía de amigos a cazar a algunas criaturas virtuales, y tal vez participar en un evento masivo. Creo que esta es la mejor forma de disfrutar de este título sin cansarse rápidamente de hacer lo mismo una y otra vez.

Vía: Reddit