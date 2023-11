Demandan seriamente a los creadores de Pokémon GO!

Desde hace siete años, las aplicaciones de celular tomaron una evolución significativa gracias a Pokémon GO!, producto que hasta día se hoy se ha mantenido en las tendencias en comparación a otros del estilo, entre ellos una aplicación de Pikmin o hasta de Harry Potter. Ante la respuesta, Niantic está muy contesto con los fans de la saga de Pikachu, pero parece que en estos momentos la compañía se encuentra en problemas que pueden convertirse en serios.

Esta polémica viene con personas que de hecho trabajaron en esa compañía de aplicaciones celulares, con una demanda de prejuicios sexuales por parte del personal pertinente, alegando que hubo discriminación salarial a pesar de que los empleados tenían el mismo puesto dentro de este lugar. A eso se agregan menciones de desigualdad de género, comentando que se da mucha preferencia los hombres, dejando en un papel bastante relegado al género femenino.

Pero eso no es todo, pues se le ha denominado a la entidad corporativa como un “club de chicos”, esto de palabras de una desarrolladora que fue despedida, y que incluso era mal pagada en comparación de otros compañeros que tenían un puesto con menos responsabilidades. Hasta cuando expresó sus pensamientos sobre la desigualdad entre géneros, se le rebajó más al salario por parte de los directivos que consideraron un comportamiento inadecuado este comentario.

Niantic buscará llevar el caso ante arbitraje en las siguientes semanas, esto con tal de que la demanda en cuestión se vea reducida en cuanto a los pagos de daños hacia las personas correspondientes. Sin embargo, salvarse de esta situación legal puede ser difícil, ya que hay un par de testigos detrás que aseguran el favoritismo a los hombres; contando con hasta facturas de los depósitos a las cuentas bancarias comparando salarios que no tienen algún sentido.

Por ahora, la demanda no tiene algún tipo de veredicto.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Este tipo de cosas no son nuevas en cualquier tipo de empresa, y se espera que las cosas cambien en algún futuro no demasiado distante. Hay que pagar de manera justa, y no tener algún tipo de preferencias a quien sea.