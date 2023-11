Ya puedes jugar Diablo IV gratis

Diablo IV es uno de los mejores juegos de este año, y si no has tenido la oportunidad de disfrutar del nuevo trabajo de Blizzard, estás de suerte, ya que por tiempo limitado podrás experimentar este título completamente gratis en PC. Lo mejor de todo, es que si ya compraste esta entrega, también podrás gozar de algunos beneficios.

Como parte de las ofertas por el Black Friday, podrás jugar Diablo IV completamente gratis en PC por medio de Steam durante una semana. Tienes a partir del día de hoy, 21 de noviembre, y hasta el próximo 28 de noviembre para disfrutar de todo lo que este título tiene para nosotros.

Lo mejor de todo, es que si cuentas con este título en tu colección, durante este periodo podrás disfrutar de un aumento de experiencia y oro del 35%. Lamentablemente, estas dos ofertas solo están disponibles para aquellos con una PC y Steam, por lo que aquellos que compraron Diablo IV por medio de Battle.net o la Microsoft Store, no podrán hacer uso de esto.

Afortunadamente, hay una forma de remediar esto. Gracias a que Diablo IV cuenta con cross-play y cross-save, puedes descargar este juego en PC por medio de Steam, y usar tu cuenta normal para gozar de los beneficios a los que no puedes acceder de forma normal. Es así que, una vez que el periodo gratuito llegue a su fin, puedes regresar a tu plataforma de elección con la experiencia y el oro adicional intactos.

Te recordamos que Diablo IV llegó al mercado el pasado mes de junio, y rápidamente se convirtió en un éxito. Este lanzamiento llegó después de un periodo complicado para Blizzard. No solo el estudio estuvo rodeado de una serie de controversias relacionadas con el comportamiento inapropiado en el área de trabajo, sino que también tuvieron problemas con Overwatch 2, el cual decepcionó a más de uno al no entregar la campaña de un solo jugador PvE que tanto se había prometido.

Afortunadamente, Diablo IV no tuvo algún problema lo suficientemente notorio durante su desarrollo y lanzamiento. En su lugar, este título llegó a consolas y PC de una forma espectacular, al grado de que es considerado uno de los mejores juegos del año, y se ha ganado una nominación en múltiples categorías en la próxima edición de The Game Awards.

Esperemos que esta prueba gratuita logre dar a un mayor público la oportunidad de experimentar este título, y no solamente se queden una semana, sino que compren el juego y lo disfruten hasta el último segundo posible. En temas relacionados, Belinda se disfraza de personaje de Diablo IV. De igual forma, ya puedes ver el primer avance de la gran expansión para este juego.

Nota del Editor:

Diablo IV es un juego sumamente entretenido que le da un sin fin de horas de diversión a todos aquellos que le den una oportunidad. Si aún no has tenido la oportunidad de experimentar este título, no hay mejor momento para hacerlo. Lo mejor de todo, es que gracias al cross-save podrás retomar tu aventura en cualquier otra plataforma, si es que la PC no es del todo tu agrado.

Vía: PC Gamer