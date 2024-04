Habría dos remakes de la saga Persona en camino

Estamos una era en la que la franquicia de Persona ha tomado al mundo por completo, tendencia que ha ido en aumento desde el lanzamiento del quinto juego en 2017, y eso nos lleva a los relanzamientos HD de ciertas entregas y no se diga del remake de la tercera entrega de hace un par de meses atrás. Sin embargo, parece que Atlus no ha tenido suficiente ganancia, por lo que dos juegos ya estarían teniendo un nuevo tratamiento para adaptarse a los tiempos que corren.

De forma reciente, un usuario de Twitter llamado Midori, quien normalmente da a conocer información de Atlus, menciona que hay más juegos de esta saga en camino, y serían ni más ni menos que Persona 1 y Persona 2 (el cual incluye la versión vanilla + la extensión que llegó en su día). Esto como parte de la tendencia de traer los juegos más antiguos con mecánicas nuevas, y que también el cuarto título entraría en la ecuación.

Yes. P1 and P2 are going to receive remakes too.

