No es un secreto que los niños hoy en día tienen más acceso a internet que en el pasado. De esta forma, múltiples compañías han hecho todo lo posible para proteger a los menores de los riesgos que aquí encontramos. Sin embargo, parece que estos esfuerzos no han sido tan eficaces como a muchas personas les encantaría. Es así que recientemente se reveló que el Nuevo México ha emitido una demanda en contra de Meta, responsables de Facebook e Instagram, ante la falta de acciones para proteger a los niños en sus plataformas.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Tórrez, informó el miércoles que el estado demandó a Meta Platforms y a su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, alegando que la compañía no ha hecho el trabajo adecuado para proteger a los niños de los abusos sexuales, la prostitución en línea y la trata de seres humanos. Esto fue lo que Tórrez comentó al respecto:

“Nuestra investigación sobre las plataformas de Meta demuestra que no son espacios seguros para los niños, sino lugares privilegiados para que los depredadores comercien con pornografía infantil y soliciten a menores para mantener relaciones sexuales. Docenas de adultos encontrar, contactar y presionar a niños para que proporcionaran fotos sexualmente explícitas de ellos mismos o participaran en vídeos pornográficos. [Zuckerberg y otros ejecutivos de Meta] son conscientes del grave daño que sus productos pueden suponer para los usuarios jóvenes, y, sin embargo, no han hecho cambios suficientes en sus plataformas que impidan la explotación sexual de los niños”.

Por su parte, Austin Knudsen, fiscal general de Montana, anunció el martes que el estado demandaba a Meta, alegando que Instagram fue “diseñada intencionadamente para crear adicción, especialmente entre los menores”. Esta no es la primera vez que algo así se lleva a cabo. Recordemos que en octubre de este año, más de 40 estados de Estados Unidos demandaron a Meta, acusándola de alimentar una crisis de salud mental juvenil al hacer adictivas sus plataformas de redes sociales.

Los fiscales generales de 33 estados, entre ellos California y Nueva York, afirmaron que Meta engañó repetidamente al público sobre los peligros de sus plataformas e indujo a sabiendas a niños y adolescentes a un uso adictivo y compulsivo de las redes sociales. Otros ocho estados de Estados Unidos y Washington D.C. presentaron demandas similares.

Respecto a estas acusaciones, Meta salió a defenderse alegando que utilizan tecnología sofisticada, contrata a expertos en seguridad infantil, informa de los contenidos al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados y comparte, “información y herramientas con otras empresas y con las fuerzas de seguridad, incluidos los fiscales generales de los estados, para ayudar a erradicar a los depredadores”.

Por el momento no hay información clara sobre a dónde se dirigirá este caso, pero recordemos que Meta no tiene una buena reputación ante el gobierno de Estados Unidos, ya que hace algunos años también se enjuició a Zuckerberg por violaciones ante la privacidad en línea. En temas relacionados, esto es lo que cobraría Facebook por no ver anuncios. De igual forma, Messenger dejará de ser compatible con SMS.

Nota del Editor:

Si bien no dudo que estas demandas tienen implicaciones que van más allá de la seguridad de los menores de edad, este sigue siendo un tema bastante importante que necesita regularse lo más pronto posible. Esta no solo es una tarea de las grandes compañías, sino también de los padres.

Vía: CNN