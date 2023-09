Facebook Messenger dejará de ser compatible con SMS

Meta anunció que su aplicación Messenger ya no admitirá mensajes de texto (SMS) a partir de septiembre. El cambio, que se anunció discretamente a través de notificaciones dentro de la aplicación y una página de soporte actualizada, significa que los usuarios de Android que dependen de Messenger como su aplicación de mensajería predeterminada deberán cambiar a otra aplicación de SMS el próximo mes.

Messenger habilitó por primera vez el soporte para SMS en 2012, pero lo discontinuó un año después. En 2016, Facebook reintrodujo capacidades de SMS, manteniendo los mensajes de texto por separado de los chats basados en internet de Messenger. Los hilos de SMS en la aplicación utilizaban un tema distintivo de color morado en comparación con el azul predeterminado, y Facebook promocionaba la experiencia de SMS como una versión mejorada.

Meta no ha explicado detalladamente el cambio, diciendo solo que “ya no podrás usar Messenger para enviar y recibir mensajes de texto enviados desde tu red móvil”. Sin embargo, la eliminación del soporte para SMS puede reflejar un cambio en la estrategia, ya que Messenger destaca sus características avanzadas para la mensajería encriptada y la comunicación social. Si utilizas Messenger como tu aplicación predeterminada de mensajería de SMS para tu dispositivo Android, ten en cuenta que ya no podrás usar Messenger para enviar y recibir mensajes de texto enviados por tu red celular cuando actualices tu aplicación después del 28 de septiembre de 2023.

El retiro gradual de los SMS parece estar vinculado a una próxima actualización de Messenger, probablemente a finales de septiembre. Una vez que los usuarios instalen la versión actualizada desde la tienda Google Play, los SMS dejarán de funcionar.

Aunque la aplicación de mensajería de Meta perderá el soporte para SMS, los teléfonos Android aún podrán enviar y recibir mensajes de texto a través de la aplicación de mensajería predeterminada proporcionada por el sistema operativo. Las aplicaciones de SMS de terceros son menos populares ahora debido a que no tienen acceso a las características RCS.

Mientras tanto, Google estableció su aplicación de mensajería como la predeterminada en Android. Los operadores y fabricantes de dispositivos se han estandarizado principalmente en la aplicación Mensajes de Google para la mensajería SMS/RCS.

Vía: NeoWin

Nota del editor: La verdad es que nunca me pareció atractivo que Facebook administrara mis mensajes, sobre todo por lo invasivos que son con la información personal. Eso y porque tengo iPhone y estas cosas no pasan ahí :V