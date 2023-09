Facebook podría tener una versión sin anuncios pronto

Meta está considerando versiones pagas de Facebook e Instagram que no tendrían publicidad para los usuarios en la Unión Europea, según tres personas con conocimiento de los planes de la compañía, una respuesta a la escrutinio regulatorio y una señal de que la forma en que las personas experimentan la tecnología en Estados Unidos y Europa podría divergir debido a las políticas gubernamentales.

Aquellos que paguen suscripciones de Facebook e Instagram no verían anuncios en las aplicaciones, según las personas que hablaron bajo condición de anonimato porque los planes son confidenciales. Esto podría ayudar a Meta a hacer frente a las preocupaciones de privacidad y otros escrutinios de los reguladores de la Unión Europea al ofrecer a los usuarios una alternativa a los servicios basados en anuncios de la compañía, que dependen del análisis de los datos de las personas, según las personas.

Meta seguiría ofreciendo versiones gratuitas de Facebook e Instagram con anuncios en la Unión Europea, según las personas. No está claro cuánto costarían las versiones pagas de las aplicaciones ni cuándo la compañía las lanzaría.

Un portavoz de Meta se negó a hacer comentarios.

Durante casi 20 años, el negocio principal de Meta se ha centrado en ofrecer servicios de redes sociales gratuitos a los usuarios y en vender publicidad a empresas que quieren llegar a ese público. Ofrecer un nivel de pago sería uno de los ejemplos más tangibles hasta la fecha de cómo las empresas están teniendo que rediseñar productos para cumplir con las normas de privacidad de datos y otras políticas gubernamentales, especialmente en Europa.

En julio, el tribunal más alto de la Unión Europea efectivamente prohibió a Meta combinar datos recopilados sobre usuarios en sus plataformas, incluyendo Facebook, Instagram y WhatsApp, así como de sitios web y aplicaciones externos, a menos que obtuviera el consentimiento explícito de los usuarios. En enero, la compañía también fue multada con 390 millones de euros por reguladores irlandeses por obligar a los usuarios a aceptar anuncios personalizados como condición para usar Facebook.

Las decisiones se derivaron de la promulgación en 2018 del Reglamento General de Protección de Datos de Europa, o RGPD, una legislación emblemática para proteger los datos en línea de las personas.

La disposición de Meta a crear suscripciones pagadas muestra cómo aquellos que viven en la Unión Europea, que comprende 27 países y aproximadamente 450 millones de personas, pueden empezar a ver diferentes versiones de productos tecnológicos de consumo debido a nuevas leyes, regulaciones y fallos judiciales.

En las últimas semanas, a medida que entraba en vigor una nueva ley de la UE llamada Ley de Servicios Digitales para frenar el flujo de contenido ilícito en línea, los usuarios de TikTok e Instagram en la región también han podido bloquear el uso de sus datos personales para generar sus feeds de redes sociales. Snapchat y Meta han dejado de permitir que los especialistas en marketing dirijan anuncios personalizados a adolescentes de 13 a 17 años en Europa.

El próximo año entrará en vigor otra ley centrada en la tecnología de la UE, la Ley de Mercados Digitales, que obligará a las grandes plataformas tecnológicas a cambiar ciertas prácticas comerciales para fomentar la competencia y tendrá un impacto de gran alcance, con la expectativa de que Apple permita a los usuarios de la Unión Europea descargar alternativas a la App Store en iPhones e iPads por primera vez.

“Esto demuestra que las empresas de tecnología están cumpliendo con las regulaciones digitales de la UE, lo que sugiere que siguen siendo responsables ante los gobiernos y no al revés”, dijo Anu Bradford, profesora de derecho de la Universidad de Columbia y autora de “Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology“.