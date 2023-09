Nueva fecha de estreno para X-Men 97 y otros shows de Marvel

Marvel Studios ha reorganizado las fechas de lanzamiento de su lista de programas de televisión. “What If…? Echo” y “Agatha: Coven of Chaos“, que ahora se titula “Agatha: Darkhold Diaries“, están entre los títulos que reciben nuevas fechas. Esta acción se produce en medio de las huelgas en Hollywood y una retirada general en Disney+.

La huelga de escritores comenzó el 2 de mayo, mientras que los actores se declararon en huelga el 14 de julio, lo que afectó significativamente a la producción y al desarrollo. Al mismo tiempo, fuentes afirman que Marvel quiere centrar sus esfuerzos en hacer de cada título un evento para los fanáticos y el público. El estudio ha decidido que es una estrategia más prudente distribuir su contenido de manera más espaciada. Esto contrasta notablemente con la Comic-Con de San Diego del año pasado, cuando Marvel presentó planes para la Fase 5 y la Fase 6 de sus películas y programas de televisión. El 2023 estaba particularmente cargado de programas, con cinco planeados. (De ese plan para este año, solo quedan “Secret Invasion” de la primavera, “Loki” de octubre y, la temporada 2 de “What If…?“)

Fuentes investigaron los cambios en el calendario de Marvel y esto es lo que fuentes informaron como la nueva programación:

Como se anunció previamente, la segunda temporada de “Loki” será el único programa que se estrenará este otoño, debutando en Disney+ el 6 de octubre. Las expectativas siguen siendo altas para la serie protagonizada por Tom Hiddleston y Owen Wilson, que se centra en líneas de tiempo alternas. El tráiler de la temporada 2 tuvo el mayor debut digital de un tráiler de cualquier serie de Disney+, y la primera temporada sigue siendo la serie de Marvel más vista en Disney+.

La segunda temporada de la serie animada ganadora del Emmy, “What If…?“, se estrenará alrededor del día de Navidad, aunque es importante señalar que la serie animada no es de temática navideña. Al igual que el cómic homónimo en el que se basa su premisa, “What If…?” es una serie de antología que examina momentos clave en el Universo Cinematográfico de Marvel y cómo se verían en diferentes líneas de tiempo. Jeffrey Wright regresa como la voz del Vigilante, el narrador alienígena. Originalmente, “What If…?” estaba programado para su lanzamiento a principios de 2023.

“Echo“, un spin-off del exitoso “Hawkeye” del año pasado, originalmente estaba anunciado para el 29 de noviembre, pero ahora se ha trasladado a enero de 2024. La serie protagonizada por Alaqua Cox como la exlíder de una organización criminal que regresa a su ciudad natal en Oklahoma para enfrentar su pasado. La serie, que se centra en un personaje sordo y de ascendencia nativa americana, se describe como teniendo un tono más crudo y realista que algunas de las otras series de Marvel y contará con apariciones de Daredevil y el villano Kingpin. Como se anunció previamente, todos los episodios se lanzarán al mismo tiempo.

Lo siguiente en el calendario será “X-Men ’97“, la serie animada que actúa como una continuación espiritual y tonal de la clásica serie de los años 90 que se emitió en Fox. La serie, anunciada por primera vez en 2021, estaba originalmente planeada para debutar en otoño de 2023, pero ahora se estrenará a principios de 2024. La serie está siendo descrita por fuentes que la han visto como retro y un tributo a la original. También está en proceso una segunda temporada.

“Agatha“, el spin-off de “WandaVision” protagonizado por Kathryn Hahn, originalmente estaba anunciado para un lanzamiento en invierno de 2023, pero se ha retrasado hasta principios del otoño de 2024, donde servirá como antesala a la festividad de Halloween. El programa, que completó su filmación antes de las huelgas, anteriormente se titulaba “Agatha: House of Harkness” y luego “Agatha: Coven of Chaos” antes de decidirse por su nombre actual, “Agatha: Darkhold Diaries“.

“Ironheart“, una serie centrada en la genio inventor Riri Williams (Dominique Thorne) introducida por primera vez en “Black Panther: Wakanda Forever“, debía lanzarse este otoño, pero ahora está fuera del calendario. La filmación se ha completado, pero su finalización se ve afectada por las huelgas.

“Daredevil: Born Again“, una continuación de la serie de Netflix en el Universo Cinematográfico de Marvel, se esperaba que se estrenara en la primavera de 2024 pero se detuvo a mitad de la producción debido a las huelgas. “Wonder Man“, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, también se detuvo a mitad de la producción.

No está claro en qué momento del calendario se ubicarán las tres series.

