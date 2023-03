Se revela la trama de la próxima serie de Marvel: X-Men 97

Gracias a la sinopsis filtrada, tenemos una idea de lo que podemos esperar del regreso de los X-Men en la próxima serie animada X-Men ’97. El programa en Disney+ continuará las tramas presentadas en la popular serie animada X-Men: The Animated Series, que es el punto de partida para muchos fans de los X-Men hoy en día.

X-Men: The Animated Series tuvo cinco temporadas, y una de las primeras producciones de Marvel que presentó a los mutantes heroicos en TV y llegará en forma de una nueva serie para Disney+. Gracias a un evento celebrando los 60 años de los X-Men, ahora conocemos la sinopsis de X-Men ’97.

La noticia de la sinopsis de X-Men ’97 llegó durante el evento virtual en vivo X-Men: 60 Uncanny Years de Marvel Unlimited el jueves por la noche. La cuenta de Twitter de X-Men Updates compartió una descripción de la sinopsis, que dice:

No se sabe si esta es la sinopsis exacta que Marvel Studios está utilizando oficialmente para X-Men ’97, o una descripción de un panelista de lo que trata la serie animada. Sin embargo, da una buena descripción de quiénes son las figuras clave en la serie. Parece que Wolverine y Storm continuarán el sueño de Charles Xavier, con Magneto asumiendo el papel de Professor X.

Mister Sinister también parece ser el villano principal de la temporada 1. X-Men: The Animated Series terminó con Charles Xavier siendo herido por Henry Peter Gyrich y llevado al Imperio Shi’ar por su interés amoroso, la Emperatriz Lilandra, para ser curado.

