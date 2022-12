Fans quieren a Henry Cavill en el MCU

El día de ayer pasó algo trágico para los fanáticos de las películas de DC, dado que se confirmó la salida de Henry Cavill de este universo, algo que se dio a conocer mediante las redes sociales. Esto para dar paso a una película de Superman joven, por lo que no va a participar. Y si bien esto es triste, los fans quieren a Cavill aún en los reflectores del cine.

Eso significa, que los usuarios desean ver al actor interpretando papeles de personajes de Marvel, algo que también estaban pensando desde hace años, sobre todo con nuevas franquicias que se suman a la lista. Uno de los más pedidos es Cíclope de X-Men, el cual podría compartir papeles estelares con el propio Wolverine y por ende, Hugh Jackman.

Marvel need to be bold and cast Henry Cavill as Cyclops. He's the perfect choice to make Cyclops the cool, charismatic leader of the X-men again. Imagine a Cavill Cyke squaring up to the next Wolverine?

Scenes. #HenryCavill #marvel #superman #wolverine #xmen #thewitcher

— Phil W. (@ThCunningReaper) December 15, 2022