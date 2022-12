Henry Cavill no participará en la siguiente película de Superman

En las últimas semanas se ha compartido información interesante sobre el futuro de DC Cómics en el mundo de las películas, dado que se ha mencionado que Wonder Woman 3 ha sido sacada del programa. Y ahora el CEO de la compañía, James Gunn, habla sobre la próxima película de Superman, aunque con la noticia de que Henry Cavill no va a participar.

Sin embargo, hay una razón detrás de esto, dado que la siguiente filmación relacionada al hombre de acero se trata de una versión jovén del personaje una precuela antes de la primera cinta con Cavill. Eso no quiere decir que vamos a ver cómo envían al Kryptioniano de nuevo en su cápsula, sino que se tratará de sus primeros años como héroe.

Esto mencionó Gunn respecto a la nueva película:

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman's life, so the character will not be played by Henry Cavill.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022