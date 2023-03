Suicide Squad seguirá siendo un juego como servicio

La semana pasada, una fuente de Bloomberg afirmó que Warner había decidido retrasar el lanzamiento de Suicide Squad desde su fecha original anunciada como mayo 2023 hasta la segunda mitad del mismo año sin especificar día ni mes.

Después del informe, el periodista de Giant Bomb, Jeff Grubb, dijo que una fuente confiable le había dicho que el juego podría no llegar hasta 2024. Aunque Warner aún no ha comentado sobre los informes de un retraso, el periodista que rompió la historia ha sugerido que el tiempo adicional de desarrollo se utilizará para pulir “Suicide Squad” en lugar de rehacer sus elementos de servicio, lo cual atrajo algunas críticas después de una exhibición de jugabilidad el mes pasado.

“Rocksteady aún no ha anunciado con detalles el retraso de ‘Suicide Squad’, quizás porque aún no hay una nueva fecha”, tuiteó Jason Schreier de Bloomberg el jueves. “Se les dijo al personal hace unas semanas que llegará más tarde este año, pero aún no saben cuándo. Es posible que se retrase hasta 2024, pero una cosa parece cierta: el juego principal no está cambiando”.