Anuncian nuevo spinoff de Persona 5

Ya tenemos Persona 5, Persona 5 Royale, Persona 5: Dancing in Starlight y también Persona 5 Strikers. Uno pensaría que es suficiente para centrarse en una sola edición de la franquicia ¿no? Pues Atlus y Sega no piensan lo mismo porque acaban de anunciar otro spinoff, llamado Persona: Phantom of the Night.

Con el nombre abreviado de P5X, lo cual suponemos que es una abreviatura de Persona 5 X, presentan un juego para móviles que será lanzado por Perfect World Games. Pero, antes de que te desanimes como yo casi lo hice, solo… mira este tráiler y el video de gameplay:

Creo que esos clips se ven geniales. ¡Y el búho pequeño! ¡Y los diseños de personajes de todos! Son perfectos (el veterano diseñador de la serie, Shigenori Soejima, trabajó en el personaje principal y el compañero de búho, lo que lo explicaría todo).

Este metraje obviamente se ve increíble porque se parece mucho al Persona 5 que jugamos en consolas/PC, hasta la combinación de exploración/trabajo escolar y combate por turnos, pero realmente no parece mostrar qué tipo de trampa podría esconder, ¿funcionará con microtransacciones? ¿Habrá suscripciones? ¿Pases de batalla? Esto, por supuesto podría ser una decisión importante. Supongo que tendremos que ver cómo funciona todo cuando se realice la primera prueba pública del juego el 29 de marzo.

En cuanto a lo que sí se sabe: juegas como un estudiante de secundaria cuyos padres están “viajando al extranjero”, dejándote solo en casa para hacer malabares entre ir a la escuela durante el día y luchar contra demonios por la noche, el tráiler sugiere que la historia seguirá un camino muy similar al del juego principal, solo con un grupo fresco de adolescentes, compañeros de equipo y posibles relaciones sociales (aunque también se sabe que Joker y su equipo hacen una aparición gracias a una captura de pantalla del sitio oficial).

Vía: Kotaku

Nota del editor: Cuando jugaba Persona 5 llegó un momento en el que ya quería que terminara y comencé a pasar los diálogos rápido. Pero eso fue tras horas y horas de disfrutar el minijuego de pesca, el baseball, mezclar cartas y más. Terminé harto de la música pero, ahora la amo y me trae muy buenos recuerdos. El sountrack es genial, les recomiendo comprar la versión en vinil y si no quieren arriesgar, escúchenlo en Spotify primero.