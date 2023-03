Warner Bros. retrasa Suicide Squad una vez más

Suicide Squad: Kill the Justice League es un videojuego desarrollado por Rocksteady Studios, y distribuido por Warner Bros. Interactive Entertainment. Las últimas noticias que habíamos tenido en cuanto a este proyecto se dieron en la presentación de Sony, quienes le dedicaron al menos 15 minutos de su stream. La manera en cómo reaccionó el público parece haber desencadenado algunas decisiones importantes.

Warner Bros. y Rocksteady volvieron a retrasar Suicide Squad: Kill The Justice League una vez más, de mayo a “próximamente este año”, de acuerdo a alguien cercano al proyecto. El contenido presentado durante el stream de PlayStation el mes pasado tuvo una mala recepción por parte de los fans.

NEWS: Warner Bros and Rocksteady have delayed Suicide Squad: Kill The Justice League once again, from May to later this year, according to a person familiar. A showcase of the game during a PlayStation stream last month was poorly received by fans https://t.co/R6gzNaftAv

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 9, 2023