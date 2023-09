Esto le cuesta a Microsoft tener títulos AAA en Game Pass

Starfield iba a ser el lanzamiento más importante de Microsoft en 2022. Cuando finalmente se retrasó, la compañía exploró acuerdos con editoras externas como Electronic Arts y Ubisoft para llevar a Game Pass grandes éxitos el mismo día de su lanzamiento y así llenar el vacío. Un intercambio de correos electrónicos internos filtrado del juicio de la Comisión Federal de Comercio a principios de este año muestra exactamente cuánto valoraba Microsoft esos acuerdos, dándonos la mejor idea hasta ahora de cuánto cuesta asegurar éxitos como Star Wars Jedi: Survivor y Grand Theft Auto V en el servicio de suscripción tipo Netflix.

“Esto es realmente una situación desastrosa para nosotros, considerando todo lo que hemos invertido en contenido en los estudios de nuestro fondo de contenido de GP“, escribió Phil Spencer a sus colegas ejecutivos de Xbox en un correo electrónico del 7 de mayo.

Se refería al RPG de mundo abierto de ciencia ficción de Bethesda, Starfield, cuyo retraso en ese momento amenazaba con dejar un vacío de 16 meses en el calendario de lanzamientos exclusivos de primera parte de Xbox, a solo dos años del ciclo de vida de Xbox Series X/S.

Sarah Bond, vicepresidenta de desarrollo comercial de juegos de Microsoft, respondió a la discusión más tarde en el mes con un desglose de los principales juegos de terceros que se esperaba llegarían durante 2022 y principios de 2023 y que podrían tener un gran impacto en Game Pass. Estos incluían desde Lego Star Wars: La Saga Skywalker hasta Suicide Squad: Kill the Justice League, incluyendo un análisis de cuántas horas se esperaba que se jugaran cada juego en Game Pass, cuánto costaría poner el juego en el servicio y si el editor propietario estaría dispuesto a hacer un trato.

Aquí está la lista completa de estimaciones: Las estimaciones varían considerablemente dependiendo del tamaño del lanzamiento y si estaría disponible el mismo día en el servicio.

Lego Star Wars: $35 millones de dólares

Dying Light 2: $50 millones de dólares

Cities: Skylines 2: se desconoce

Red Dead Redemption 2: $5 millones de dólares por mes

Dragon Ball: The Breakers: $20 millones de dólares

Just Dance: $5 millones de dólares

Return to Monkey Island: $5 millones de dólares

Wreckfest 2: $10-$14 millones de dólares

Baldur’s Gate 3: $5 millones de dólares

Gotham Knights: $50 millones de dólares

Assassin’s Creed Mirage: $100 millones de dólares

Suicide Squad: $250 millones de dólares

Star Wars Jedi: Survivor: $300 millones de dólares

Mortal Kombat 1: $250 millones de dólares

Grand Theft Auto V: $12-$15 millones de dólares por mes

Blood Runner: $5 millones de dólares

Net Crisis Glitch Busters: $5 millones de dólares

Es notable que algunos juegos como Assassin’s Creed Mirage y Suicide Squad terminaron siendo retrasados (este último aún no tiene una nueva fecha de lanzamiento). También es curioso ver que Baldur’s Gate 3, uno de los juegos más importantes de 2023, se subestimó a solo $5 millones (ya está disponible en PlayStation 5 pero se retrasó en Xbox debido a problemas con la versión de Series S).

Bond también señala que juegos como Suicide Squad y Mortal Kombat probablemente no llegarían a Game Pass debido a la agitación corporativa en Warner Bros. después de la fusión con Discovery. Star Wars Jedi: Survivor también parecía estar fuera de la mesa. Gotham Knights y Assassin’s Creed Mirage se consideraron acuerdos mucho más viables y rentables. Y de hecho, aunque no fue el mismo día, Lego Star Wars finalmente llegó a Game Pass el 1 de diciembre del año pasado.

Empresas como Activision (pronto adquirida por Microsoft) y Sony han criticado los acuerdos de lanzamiento simultáneo con servicios de suscripción, argumentando que devalúan los juegos que se venden por $70 dólares.

El fabricante de la millones de dólaresha afirmado específicamente que no llevará éxitos como Spider-Man 2 a su competidor, PS Plus, hasta años después para evitar canibalizar las ventas, argumentando que la economía no es sostenible para exclusivas de primera parte de alta calidad.

Microsoft no está de acuerdo y promociona servicios como Game Pass como una forma de introducir juegos a audiencias más amplias, afirmando que en realidad aumenta cuánto gastan los suscriptores en la plataforma. El intercambio de correos electrónicos entre Spencer y Bond termina con un comentario sobre lo que finalmente resultó ser el juego más grande de 2022.

“Otra opción con el factor de éxito alrededor de Elden Ring es intentar conseguir todos los juegos de Dark Souls y hacer un impulso con [FromSoftware] y una oferta adicional de Elden Ring“, escribió Spencer. “Me gusta esa idea”, respondió Bond. “Lo haremos”.

No está claro si Microsoft todavía está persiguiendo ese acuerdo.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Microsoft piensa que todo se arregla a billetazos, y tal vez hay muchas cosas que sí, pero al momento no he visto resultados de las estrategias de Spencer.