¿Qué podemos esperar de Game Pass Core?

Parece broma, pero finalmente están llegando a su fin los Games With Gold de Xbox, servicio que regalaba videojuegos a los usuarios que estuvieran suscritos mediante una membresía de live, la cual deja jugar los títulos en línea. Y ahora, todo esto da paso a una evolución de nombre Game Pass Core, la cual pone a disposición del usuario varios clásicos de Microsoft pero de forma permanente, o al menos hasta que deje de pagar.

Xbox ha revelado que habrá 36 juegos disponibles para jugar en Xbox Series X|S. y Xbox One a partir del 14 de septiembre. Claro, casi todos ellos tendrán la opción de multijugador dada la naturaleza de la membresía en línea, algo que va a gustar a todos por igual. Entre las sagas no pueden faltar clásicos como Halo, Gears of War y muchas más que ya son un íconos en la empresa.

Esta es la lista completa que podrás probar:

– Among Us

– Astroneer

– Celeste

– Dead Cells

– Descenders

– Dishonored 2

– DOOM Eternal Standard Edition

– Fable Anniversary

– Fallout 4

– Fallout 76

– Firewatch

– Forza Horizon 4 Standard Edition

– Gang Beasts

– Gears 5 Game of the Year Edition

– Golf with your Friends

– Grounded

– Halo 5: Guardians

– Halo Wars 2

– Hellblade: Senua’s Sacrifice

– Human Fall Flat

– INSIDE

– LIMBO

– Ori & the Will of the Wisps

– Overcooked! 2

– Payday 2: Crimewave Edition

– Powerwash Simulator

– Psychonauts 2

– Slay the Spire

– Spiritfarer: Farewell Edition

– Stardew Valley

– State of Decay 2: Juggernaut Edition

– Superliminal

– The Elder Scrolls Online

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

– Unpacking

– Vampire Survivors

Vale la pena mencionar, que también hay muchos juegos independientes dentro del catálogo, mismos que en su momento tuvieron su primera oportunidad en consolas Xbox, por lo que los usuarios identificaran de inmediato de cuales se tratan. Por supuesto, también hay juegos por parte de Bethesda, empresa que forma parte de la familia de Xbox desde hace ya algunos años atrás.

De igual manera, Xbox confirma que este catálogo no se va a modificar demasiado, solo se harán cambios 2 o tres veces por año, esperando que los juegos se mantengan de forma casi permanente. Claro, aquellas licencias que no pertenezcan a Microsoft son las que irán rotando pero con muchos meses de diferencia entre sí.

Recuerda que Game Pass Core es el sustito de Gold, por lo que si ya pagaste un año, tendrás un traslado automático a la actualización, además conservarás los juegos gratis que te dieron en su momento.

Vía: Xbox News

Nota del editor: La verdad es un catálogo sólido, pero de ser así me mudaría de lleno a Game Pass Ultimate, dado que tiene más juegos y llegan algunos estrenos de talla AAA. Entonces, ya veremos qué tal le va a este servicio.