Nuevo juego de fútbol mezcla FIFA con Silent Hill

Los juegos indies son cada vez más notorios en la industria, y eso se ha visto desde algunos populares como Cuphead o más recientes de la talla de Pizza Tower, incluso hay algunos que reflejan bastante de dónde se han inspirado y algunos más tienen ideas que antes eran impensables. De hecho, hace no tanto tiempo se reveló un proyecto que por muy raro que parezca, mezcla la jugabilidad de fútbol con el survival horror.

El desarrollador @CeleryEmblem ha lanzado una campaña en Kickstarter para financiar lo que podría ser el primer “juego de fútbol de terror y supervivencia”, un híbrido entre las mecánicas del clásico FIFA 98 y el universo de Silent Hill. En este juego, los jugadores usarán las cabezas de sus enemigos como pelotas, podrán invocar demonios y utilizar cuchillos para avanzar en este terrorífico campo.

Actualmente en una etapa temprana de desarrollo, FEAR FA 98 busca combinar la adrenalina del deporte con el terror psicológico. En palabras del propio desarrollador: “Creo que es el primer juego de fútbol y terror de supervivencia”.

Aquí lo puedes ver en acción:

FEAR FA 98 ⚽️🔪🩸

The game that mixes #silenthill2 with #FIFA 98! Here’s a glimpse of the creatures that will mutilate your players in the game's town! You can summon them, though maybe that's not what you want..

im still searching names for the teams and demons, wanna help¿? pic.twitter.com/6abTv9RZHQ

— ⚽️🔪FEAR FA 98 🔛 KICKSTARTER (@CeleryEmblem) September 5, 2024