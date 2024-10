Joker 2 rompe récord negativo de taquillas

Ya casi un par de semanas han pasado desde el estreno de Joker: Folie à Deux, cinta que ha sorprendido al público pero no para bien, ya que se trata para muchos de un desastre en cuanto a la parte narrativa y también por haber implementando muchos temas musicales de por medio. Eso ha llevado a que se convierta en un desastre de taquilla, llegando a tal punto de romper un récord, pero claro, esta marca mundial no será para nada positiva si hablamos de Warner y también DC Movies.

Aunque la primera entrega fue un éxito arrollador, convirtiéndose en una de las películas más impactantes de la década pasada, esta segunda parte ha decepcionado tanto a la crítica como al público, lo que ha afectado gravemente su desempeño. Durante su segundo fin de semana en cartelera, la cinta recaudó solo 7 millones de dólares, una caída del 81% en comparación con su estreno.

Ninguna otra película basada en cómics había registrado una caída tan pronunciada en su segunda semana. Incluso ha superado en descenso a otras cintas del género, como The Marvels o The Flash, quedando relegada al tercer puesto en taquilla, siendo superada por Terrifier 3. Estos números sugieren que el interés por la película se ha desvanecido rápidamente, algo que preocupa a los accionistas de la compañía.

El mayor reto para la producción ahora es alcanzar la rentabilidad, ya que con un presupuesto de 200 millones de dólares, necesitaría recaudar más de 450 millones para ser considerada un éxito financiero. Actualmente, ha acumulado 51,6 millones de dólares a nivel nacional y 165,3 millones a nivel mundial, cifras que hacen dudar de si logrará cubrir sus costos y expectativas. Además, es la primera película en recibir una valoración de “D” en CinemaScore, lo que refleja el descontento general del público.

El fracaso de Joker: Folie à Deux pone de manifiesto los riesgos de continuar con una secuela que cambia radicalmente el enfoque de la original, incorporando elementos musicales que no han sido bien recibidos. Aunque Todd Phillips y Joaquín Phoenix inicialmente se mostraron reacios a realizar esta segunda parte, las presiones del estudio los llevaron a aceptar el proyecto. Ahora, con los resultados a la vista, se demuestra que no todos los éxitos pueden replicarse y que, en ocasiones, los riesgos no siempre generan el impacto esperado.

