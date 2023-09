Filtran avance de la serie de Fallout para Prime

En esta época las películas y series de televisión basadas en videojuegos son más comunes, entre los ejemplos más claros tenemos a Sonic Prime que se estrenó hace no mucho, así como el programa de The Last of Us que llegó a inicios de 2023. Sin embargo, hay programas específicos que los fans esperan con muchos ánimos, el más llamativo sería el de Fallout, del cual ya se han filtrado imágenes.

Las capturas de pantalla y video presentan muchas caras conocidas de la serie , incluida la Hermandad del Acero, y parece mostrar el mundo en su estado antes de la guerra. También se dan a conocer algunos miembros del elenco de la serie, incluida la estrella de Twin Peaks, Kyle MacLachlan, y la actriz de Yellowjackets, Ella Purnell. Por lo que los usuarios piensan que podrá tratarse de la adaptación de juegos definitiva.

Yo, wait, this looks SICK???? When the Brotherhood Of Steel walks in… BRUH!!! https://t.co/euasn4Zn6R — MrMattyPlays (@G27Status) September 13, 2023

Esta es la sinopsis de la serie:

Fallout es una serie de videojuegos de rol que empezó en 1997 con la publicación de Fallout, desarrollado por Interplay Productions. Se ambientaba en un mundo postapocalíptico y futurista de mediados del siglo XXII, después de una guerra nuclear.

Vale la pena mencionar, que Todd Howard de Bethesda mencionó que este teaser mostrado a puerta cerrada en Gamescom 2023 es un vistazo bastante temprano del programa que llegará en exclusiva a la plataforma de video de Amazon. Eso significa, que no veremos el programa este mismo año, por lo que deberíamos esperar un avance largo hasta inicios de 2024, para un estreno a finales del mismo año.

Vía: Gamesradar

Nota del editor: Esta serie pinta bien, hasta para quienes no conozcan la franquicia será una buena oportunidad para que se sumen a su mundo post apocalíptico. Ya veremos si al final vale la pena en un futuro incierto.