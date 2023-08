Segunda temporada de The Last of Us se retrasa

Este año se ha lanzado la primera temporada de la tan esperada serie de The Last of Us, la cual cubre el arco del primer videojuego, y que obvio los conocedores esperarían la confirmación de la siguiente parte tras su éxito en HBO Max. Y así fue, pues el productor Craig Mazin dio las buenas nuevas, pero eso no significa que se va a lanzar pronto.

Mediante una entrevista, se dio a conocer algo que se veía venir debido a los acontecimientos recientes en Hollywood, eso fue justamente que la temporada se iba a retrasar hasta que los actores tengan un acuerdo con las productoras. Prometió que están trabajando en lo que pueden respecto a la pre producción de los episodios, pero grabaciones no se podrán dar de momento.

Acá su comentario:

En la medida en que podamos mantener a alguien trabajando, eso será fantástico. Pero creo que se está volviendo casi una certeza que no podremos comenzar a rodar cuando esperábamos, lo cual es una pena. Pudimos planificar toda la temporada 2. Y también escribí y terminé el guion del primer episodio y lo envié a HBO alrededor de las 10:30 o 10:40 p.m., justo antes de la medianoche en que comenzó la huelga.

Todo esto significa que la serie podría volver hasta mediados del 2025, dado que inicialmente se había planeado para finales de 2024. Y cabe decir, que no sería la última oleada de capítulos, pues piensan dividir la serie en una más, dado que quieren dedicar una parte de la historia a Ellie y otra a Abby.

Recuerda que puedes mirar la serie en HBO Max o comprar los blu rays.

Vía: EW

Nota del editor: Realmente no importa si se atrasa la serie, con que la calidad sea buena es más que suficiente. Mientras hay mucho más que ver en HBO.