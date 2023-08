Se revela el número de temporadas para The Last of Us

Uno de los programas más candentes del año fue “The Last of Us” en HBO. Dirigida por el escritor y creador de “Chernobyl“, Craig Mazin, y el creador del juego Neil Druckmann, la serie adaptó un videojuego increíblemente popular y logró llevarlo a la pantalla con entusiasmo de personas de todo el mundo, incluido Steven Spielberg, quien felicitó a Mazin a través de un correo electrónico personal.

Mazin recientemente habló con The Hollywood Reporter sobre las futuras temporadas, noticias de casting y algunas de las preguntas más importantes de la serie. Echemos un vistazo a algunas de nuestras respuestas favoritas.

Advertencia de spoilers de “The Last of Us” a continuación.

La primera temporada de “The Last of Us” generó tanta expectación antes de su debut que puedo imaginar que hubo una inmensa presión sobre Mazin y Druckmann para cumplir con las expectativas.

Bueno, el programa debutó con números impresionantes y continuó ganando impulso. Para el momento en que llegaron al tercer episodio, uno que se sentía como una película con Nick Offerman y Murray Bartlett interpretando a una pareja tratando de sobrevivir, internet estaba en llamas. Ese episodio aumentó la presión aún más. Ahora la gente decía que el tercer episodio era el mejor de todos los tiempos, y se mantuvo así durante toda la temporada.

Entonces, ¿cómo sigues escribiendo con el temor de haber alcanzado el punto máximo?

Mazin dijo:

“Trato de no competir conmigo mismo porque puedes tomar caminos bastante tontos donde las cosas se vuelven sintéticas y no están escritas desde un lugar de honestidad. Estoy tratando de ser zen al respecto. Algún episodio tiene que ser el mejor episodio, y es muy poco probable que sea el último, donde sea una línea recta [de calidad] que sube”.

Una cosa que me llamó la atención sobre la serie es que no teme plantear preguntas grandes y difíciles, como: ¿Vale la pena una vida en comparación con millones de otras vidas?

Llamamos a ese problema “El Problema del Tranvía” o “La Cuestión del Tranvía”. Surge al final de la primera temporada, cuando Joel salva a Ellie de la muerte, aunque los médicos suplican que su sangre podría salvar a la humanidad. ¿Es un acto egoísta? ¿Heroico? Fue una de esas ideas que dividió a los fans y lo que hizo que el juego fuera tan grandioso.

Mazin discutió este tema, diciendo:

“Ciertamente es egoísta. Pero la pregunta es, ¿”Está mal?” Es la pregunta que nos vemos obligados a hacernos y no estoy seguro de que podamos responderla fácilmente. Porque cualquier padre, si alguien llega y les dice: “Voy a presionar un botón, y o bien muere tu hijo o muere otro niño”, no conozco a ningún padre que diría: “Mi hijo”.”

Y cuando este problema se vuelve más matizado, Mazin amplió esta idea. Dijo:

“Presiona el botón y o bien muere tu hijo o mueren dos otros niños, entonces esto comienza a ser incómodo. Y debajo de eso hay una exploración del amor y lo que el amor hace en nosotros. Define nuestra humanidad, pero también nos separa de un algoritmo. El Problema del Tranvía es un problema porque es un problema [donde una persona tiene la opción de desviar un tranvía fuera de control que matará a cinco personas hacia una vía diferente donde matará a una persona]. Este acto que Joel comete es un acto defectuoso. Desde un punto de vista objetivo, llamémoslo “técnicamente inmoral”. Sin embargo, aquí es donde la exploración simple de la moralidad comienza a desmoronarse: Si hay algo que decimos que es inmoral y sin embargo nadie es capaz de no hacerlo, ¿cuál es el punto de definirlo como inmoral? Así que tengo una tremenda simpatía por la decisión de Joel. También tengo una tremenda antipatía por la decisión de Joel. Y eso es lo que resuena y por eso estamos haciendo más “The Last of Us“.”

¿Cuántas temporadas tendrá “The Last of Us“? Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar un programa como este? ¿Cuántas temporadas pueden hacer?

El juego actualmente tiene una secuela, por lo que eso puede ayudar a que continúe.

Mazin teorizó:

“Nunca se sabe. Podría ser tres o cinco. Pero cuatro parece un buen número. Algunas temporadas, debido a la historia que estamos contando, necesitarán menos episodios y otras necesitarán más. La mejor noticia es que el público quiere más. No cederemos a un deseo de más simplemente para hacerlos más felices cuando escuchen cuántos episodios se anuncian. Y si no les gusta cuántos episodios hay en una temporada porque quieren más, bueno, está bien. Pero cuando todo esté dicho y hecho, creo que la sabiduría de cómo lo organizamos esperamos que quede claro.”

Vía: The Hollywood Reporter

Nota del editor: Personalmente me preocupa qué harán cuando termine la historia de los videojuegos y no haya nuevas iteraciones del mismo que dicten una línea sobre la cual guiarse, pero si entregan más capítulos que profundicen en personajes que conocimos superficialmente como Bill y Frank en PlayStation, está bien… ¡excepto Abby, no queremos saber nada de esa bastarda!